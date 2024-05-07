В РЖД заявили о рекордных показателях по грузам в контейнерах
По итогам четырех месяцев 2024 г. погрузка зерна, удобрений и грузов в контейнерах достигла рекордных показателей с начала работы РЖД. Об этом сообщается в Telegram-канале компании со ссылкой на заместителя главы РЖД Алексея Шило.
За январь – апрель было перевезено во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, около 2,6 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU – двадцатифутовый эквивалент). Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в контейнерах отправили 26,8 млн т различных товаров (+8,9%). Лидерами по объемам перевозок стабильно остаются химикаты и сода, лесные грузы, а также химические и минеральные удобрения.
В сообщении РЖД отмечается, что одним из инструментов для максимально полного использования пропускных способностей магистралей является формирование полносоставных поездов из вагонов повышенной грузоподъемности.
В октябре прошлого года Шило рассказал, что имеющегося парка платформ для перевозки контейнеров на сети РЖД достаточно для вывоза 730 000 ДФЭ ежемесячно, что соответствует 8,8 млн ДФЭ в год. Компания также прогнозирует 11%-ный рост перевозок в 2024 г., для которого, как ожидается, хватит имеющегося парка.