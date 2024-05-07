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В РЖД заявили о рекордных показателях по грузам в контейнерах

Ведомости

По итогам четырех месяцев 2024 г. погрузка зерна, удобрений и грузов в контейнерах достигла рекордных показателей с начала работы РЖД. Об этом сообщается в Telegram-канале компании со ссылкой на заместителя главы РЖД Алексея Шило.

За январь – апрель было перевезено во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, около 2,6 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU – двадцатифутовый эквивалент). Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в контейнерах отправили 26,8 млн т различных товаров (+8,9%). Лидерами по объемам перевозок стабильно остаются химикаты и сода, лесные грузы, а также химические и минеральные удобрения.

В сообщении РЖД отмечается, что одним из инструментов для максимально полного использования пропускных способностей магистралей является формирование полносоставных поездов из вагонов повышенной грузоподъемности.

Ранее в РЖД сообщали, что по итогам 2023 г. был достигнут рекордный показатель перевозки контейнеров – более 7,4 млн ДФЭ (+14% к уровню 2021 г.). В 2022 г. перевозки контейнеров по сети РЖД составили 6,5 млн TEU. 

В октябре прошлого года Шило рассказал, что имеющегося парка платформ для перевозки контейнеров на сети РЖД достаточно для вывоза 730 000 ДФЭ ежемесячно, что соответствует 8,8 млн ДФЭ в год. Компания также прогнозирует 11%-ный рост перевозок в 2024 г., для которого, как ожидается, хватит имеющегося парка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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