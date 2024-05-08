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«Коммерсантъ»: разработчики оборудования связи просят поддержки по экспорту

Ведомости

Разработчик оборудования связи НТЦ «Протей» обратился в Минцифры с просьбой поддержать отечественных производителей, ориентированных на экспорт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.

Предлагается два варианта льгот для российских поставщиков. Первый подразумевает субсидирование кредитной ставки для резидентов дружественных стран на закупку продуктов у российских производителей. Второй вариант – льготное кредитование отечественных компаний для исполнения контрактов с иностранными юрлицами. По оценке НТЦ, на реализацию мер потребуется 10 млрд руб. на два года.

В Минцифры сообщили, что пока не получали обращения.

В «Протее» отметили, что в обновлении сетей заинтересованы операторы в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Западной Африки и СНГ. Однако сейчас в качестве основных поставщиков рассматриваются компании из Китая. В письме говорится, что меры поддержки позволили бы российским разработчикам занять заметную долю рынка в этих регионах.

Источник «Коммерсанта» среди производителей уточнил, что интерес к российскому телеком-оборудованию есть прежде всего у африканских стран, Ирана и КНДР. Другой собеседник газеты отметил, что разработки «Протея» касаются в первую очередь софта.

В январе 2024 г. и. о. вице-премьера Дмитрий Чернышенко заявил, что кабмин в рамках нацпроекта «Экономика данных» намерен проработать меры поддержки экспорта IT-решений отечественных компаний. По его словам, прежде всего речь идет о рынках ЕАЭС, СНГ, БРИКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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