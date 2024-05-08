«Коммерсантъ»: разработчики оборудования связи просят поддержки по экспорту

Предлагается два варианта льгот для российских поставщиков. Первый подразумевает субсидирование кредитной ставки для резидентов дружественных стран на закупку продуктов у российских производителей. Второй вариант – льготное кредитование отечественных компаний для исполнения контрактов с иностранными юрлицами. По оценке НТЦ, на реализацию мер потребуется 10 млрд руб. на два года.