Канада оштрафовала Binance на $4 млн
В Канаде криптовалютную биржу Binance оштрафовали на 6 млн канадских долларов ($4,38 млн) за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Reuters.
О мерах в отношении криптобиржи сообщило Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег. Binance, по данным Reuters, не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом.
Криптобиржа прекратила свою деятельность в стране еще в прошлом году, при это она не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов в период с 1 июня 2021 г. по 19 июля 2023 г. В мае прошлого года Binance заявила, что уходит из Канады, писал Reuters. До этого страна ужесточила правила работы для криптовалютных платформ.
Прокуратура США обвинила Binance в умалчивании 100 000 подозрительных транзакций, включая переводы группировкам «Хамас», «Аль-Каида» и ИГИЛ (обе последние организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Федеральный суд Сиэтла после этого приговорил основателя Binance Чанпэн Чжао к четырем месяцам тюрьмы.
В ноябре прошлого года минюст США также постановил, что криптобиржа должна выплатить более $4 млрд за нарушение американских законов о банковской тайне, о международных чрезвычайных экономических полномочиях и за отказ зарегистрироваться в качестве предприятия по переводу денег. На фоне данных обвинений Binance сообщила, что Чжао покидает пост генерального директора.