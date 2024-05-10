Канада оштрафовала Binance на $4 млн

Криптобиржа прекратила свою деятельность в стране еще в прошлом году, при это она не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов в период с 1 июня 2021 г. по 19 июля 2023 г. В мае прошлого года Binance заявила, что уходит из Канады, писал Reuters. До этого страна ужесточила правила работы для криптовалютных платформ.