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Канада оштрафовала Binance на $4 млн

Ведомости

В Канаде криптовалютную биржу Binance оштрафовали на 6 млн канадских долларов ($4,38 млн) за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Reuters.

О мерах в отношении криптобиржи сообщило Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег. Binance, по данным Reuters, не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом.

Криптобиржа прекратила свою деятельность в стране еще в прошлом году, при это она не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 000 канадских долларов в период с 1 июня 2021 г. по 19 июля 2023 г. В мае прошлого года Binance заявила, что уходит из Канады, писал Reuters. До этого страна ужесточила правила работы для криптовалютных платформ.

Прокуратура США обвинила Binance в умалчивании 100 000 подозрительных транзакций, включая переводы группировкам «Хамас», «Аль-Каида» и ИГИЛ (обе последние организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Федеральный суд Сиэтла после этого приговорил основателя Binance Чанпэн Чжао к четырем месяцам тюрьмы.

В ноябре прошлого года минюст США также постановил, что криптобиржа должна выплатить более $4 млрд за нарушение американских законов о банковской тайне, о международных чрезвычайных экономических полномочиях и за отказ зарегистрироваться в качестве предприятия по переводу денег. На фоне данных обвинений Binance сообщила, что Чжао покидает пост генерального директора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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