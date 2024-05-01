Суд в США приговорил основателя Binance к четырем месяцам тюрьмы
Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао к четырем месяцам тюрьмы на фоне признания себя виновным в отмывании денег, сообщает агентство Reuters.
Приговор, вынесенный окружным судьей США Ричардом Джонсом в Сиэтле, оказался значительно меньше срока в три года, который требовали американские прокуроры. Перед его оглашением Джонс обвинил Чжао в том, что он сделал рост и прибыльность Binance более приоритетным, чем соблюдение законов США.
«Это был эпический день», – заявила американский прокурор Тесса Горман.
По ее словам, тюремное заключение имело решающее значение и прокуроры довольны результатом.
Сам Чжао на приговор не отреагировал, пишет агентство.
Прокуратура США обвинила Binance в умалчивании 100 000 подозрительных транзакций, включая переводы группировкам «Хамас», «Аль-Каида» и ИГИЛ (обе последние организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Американские прокуроры заявили, что биржа поддерживала продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и являлась получателем значительной части доходов от вымогательства.
В июне 2023 г. Binance и ее основателю Чжао власти США предъявили обвинения в работе незарегистрированной биржи и введении инвесторов в заблуждение. Утверждалось, что Чжао использовал принадлежащий ему швейцарский фонд Sigma Chain для завышения объема торгов на платформе Binance. «В 13 обвинениях мы утверждаем, что Чжао и Binance задействовали обширную сеть обмана, конфликта интересов, недостаточного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона», – заявлял в июне председатель американской комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер.
В ноябре прошлого года минюст США постановил, что криптобиржа должна выплатить республике более $4 млрд за нарушение американских законов о банковской тайне, о международных чрезвычайных экономических полномочиях и за отказ зарегистрироваться в качестве предприятия по переводу денег. На фоне данных обвинений Binance сообщила, что Чжао покидает пост генерального директора.