В США просят три года тюрьмы для основателя Binance Чанпэн Чжао

В июне 2023 г. Binance и ее основателю Чжао власти США предъявили обвинения в работе незарегистрированной биржи и введении инвесторов в заблуждение. Утверждалось, что Чжао использовал принадлежащий ему швейцарский фонд Sigma Chain для завышения объема торгов на платформе Binance. «В 13 обвинениях мы утверждаем, что Чжао и Binance задействовали обширную сеть обмана, конфликта интересов, недостаточного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона», – заявлял в июне председатель американской комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер.