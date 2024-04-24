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В США просят три года тюрьмы для основателя Binance Чанпэн Чжао

Ведомости

Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао должен отбыть 36 месяцев тюремного заключения на фоне признания себя виновным в отмывании денег, сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру США.

«Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао американского законодательства и его последствия, оправдано назначение наказания, превышающего установленный срок в 36 месяцев», – процитировало агентство заявление американских прокуроров.

Издание также сообщило, что прокуратура США обвинила Binance в умалчивании 100 000 подозрительных транзакций, включая переводы группировкам «Хамас», «Аль-Каиде» и ИГИЛ (обе организации признаны террористическими и запрещенными в РФ). Американские прокуроры заявили, что биржа поддерживала продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и являлась получателем значительной части доходов от вымогательства.

В июне 2023 г. Binance и ее основателю Чжао власти США предъявили обвинения в работе незарегистрированной биржи и введении инвесторов в заблуждение. Утверждалось, что Чжао использовал принадлежащий ему швейцарский фонд Sigma Chain для завышения объема торгов на платформе Binance. «В 13 обвинениях мы утверждаем, что Чжао и Binance задействовали обширную сеть обмана, конфликта интересов, недостаточного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона», – заявлял в июне председатель американской комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер.

В обнародованном ранее судебном документе подчеркивается, что руководство компании осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 г. до октября 2022 г.

В ноябре прошлого года минюст США постановил, что криптобиржа должна выплатить республике более $4 млрд за нарушение американских законов о банковской тайне, о международных чрезвычайных экономических полномочиях и за отказ зарегистрироваться в качестве предприятия по переводу денег. На фоне данных обвинений Binance сообщила, что Чжао покидает пост генерального директора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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