Суд арестовал почти 463 млн евро российских активов Unicredit Bank

После начала конфликта на Украине глава Linde Санджива Ламба заявил, что компания не возобновит работу в России. В свою очередь «Русхимальянс» расторг подписанный контракт и обратился в суд. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 марта, по данным картотеки, принял к производству иск «Русхимальянса» к Linde PLC и Linde GmbH. Российская компания намерена взыскать с немецких 105,5 млрд руб. Заседание назначено на 13 июня.