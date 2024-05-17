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Суд арестовал почти 463 млн евро российских активов Unicredit Bank

Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы и счета АО «ЮниКредит Банк» и UniCredit Bank AG (Мюнхен), сумма которых составляет 462,67 млн евро. Решение принято по иску оператора комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе Усть-Луги «Русхимальянс» (принадлежит «Газпрому» и «Русгаздобыче») , следует из картотеки суда.

«Русхимальянс» обратился в суд в августе прошлого года. Компания требовала взыскать с «ЮниКредит Банка» (UniCredit Bank AG) 443,77 млн евро задолженности по банковским гарантиям и неустойку согласно контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde. Истец настаивал на аресте ценных бумаг и денежных средств, недвижимого имущества, а также аресте 100% долей ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант».

Суд удовлетворил требования частично. Так, ответчику запрещено распоряжаться 100% долей в «ЮниКредит Лизинг», а этой компании, в свою очередь, запрещено распоряжаться 100% долей в «ЮниКредит Гарант». Также арестовано имущество АО «ЮниКредит Банк» и UniCredit Bank AG в пределах суммы 462,67 млн евро.

«Русхимальянс», консорциум Linde и строительный холдинг ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» летом 2021 г. заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленобласти. Согласно условиям соглашения немецкая компания должна была произвести проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства в Усть-Луге. По данным «Интерфакс», общая цена контракта составляла 5,9 млрд евро, из которых «Русхимальянс» заплатил Linde 1,024 млрд евро.

После начала конфликта на Украине глава Linde Санджива Ламба заявил, что компания не возобновит работу в России. В свою очередь «Русхимальянс» расторг подписанный контракт и обратился в суд. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 марта, по данным картотеки, принял к производству иск «Русхимальянса» к Linde PLC и Linde GmbH. Российская компания намерена взыскать с немецких 105,5 млрд руб. Заседание назначено на 13 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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