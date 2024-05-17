«Газпром» может получить новый иск на 400 млн евро за остановку поставок газа

Болгарская государственная компания «Булгаргаз» (Bulgargaz) намерена взыскать с «Газпрома» 400 млн евро в виде компенсации убытков, полученных из-за прекращения поставок российского газа в республику в 2022 г. Об этом заявил 16 мая министр энергетики Болгарии Владимир Малинов.