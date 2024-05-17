Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании «Вамин Р»

В феврале 2024 г. о возможной продаже российских активов Danone рассказывала Financial Times со ссылкой на письмо тогдашнему министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву от директора двух недавно созданных дочерних структур «Вамин Татарстан» («Вамин Р» и «Вамин Снаб») Айрата Мухамадеева. Он, по сообщению FT, писал, что «дочка» согласилась заплатить 17,7 млрд руб. за контроль над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд руб. из этой суммы пойдут на обслуживание долга российского подразделения, а остальная часть – на оплату доли Danone в компании.