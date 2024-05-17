Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании «Вамин Р»
Французская Danone, получившая в марте разрешение российских регулирующих органов на продажу своего бизнеса в России, закрыла 17 мая сделку с компанией «Вамин Р», сообщается в пресс-релизе Danone.
«Вслед за пресс-релизом от 22 марта 2024 г., в котором Danone сообщила о получении разрешений российских регулирующих органов, необходимых для продажи бизнеса в России компании ООО "Вамин Р", Danone объявляет о завершении этой сделки», – указано в сообщении компании.
13 марта президент России Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества российских активов французской продовольственной компании Danone.
В феврале 2024 г. о возможной продаже российских активов Danone рассказывала Financial Times со ссылкой на письмо тогдашнему министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву от директора двух недавно созданных дочерних структур «Вамин Татарстан» («Вамин Р» и «Вамин Снаб») Айрата Мухамадеева. Он, по сообщению FT, писал, что «дочка» согласилась заплатить 17,7 млрд руб. за контроль над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд руб. из этой суммы пойдут на обслуживание долга российского подразделения, а остальная часть – на оплату доли Danone в компании.
20 марта «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что договоренность о продаже Health & Nutrition (ранее «Danone Россия») российским инвесторам достигнута. Сообщалось, что в активе заинтересованы производитель готовой молочной продукции «Вамин Татарстан» и заместитель председателя правительства Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 г. до 13 марта 2024 г., когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента России Владимира Путина.
По указу президента от 16 июля 2023 г., доли в российском дочернем предприятии Danone, принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление России. Согласно документу, Росимуществу передали 83 000 и 85 000 акций «Данон Россия», которыми владеют Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд».
В начале марта 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Тогда в компании отметили, что решение не коснется производства и распространения продуктов питания.