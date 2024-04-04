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Прибыль бывшей «Данон Россия» упала на 21%

Ведомости

Чистая прибыль АО «Эйч энд эн» (ранее «Данон Россия») по РСБУ в 2023 г. упала на 21% – с 5,57 млрд руб. в 2022 г. до 4,4 млрд руб., заметили «Ведомости» в данных «СПАРК- Интерфакса». Выручка компании снизилась на 1,9% с 92,88 млрд до 91,13 млрд руб. за год.

Бывшее подразделение Health & Nutrition, как писали «Ведомости» 20 марта, может быть продано французской компанией российским инвесторам. Потенциальными покупателями источники «Ведомостей» называли производителя готовой молочной продукции «Вамин Татарстан» и вице-премьера Чечни, племянника главы республики Рамзана Кадырова Якуба Закриева. Он руководил Health & Nutrition с июля 2023 г. до 13 марта 2024 г., когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента Владимира Путина. По данным «СПАРК-Интерфакса», Закриев все еще числится генеральным директором компании.

Ранее в феврале 2024 г. о возможной продаже российских активов Danone рассказывала Financial Times со ссылкой на письмо министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву от директора двух недавно созданных дочерних структур «Вамин Татарстан» («Вамин Р» и «Вамин Снаб») Айрата Мухамадеева. Он, по сообщению FT, писал, что «дочка» согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд руб. из этой суммы пойдут на обслуживание долга российского подразделения, а остальная часть – на оплату доли Danone в компании.

Справедливую стоимость актива без учета портфеля брендов генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал не менее 60 млрд руб., а с брендами – около 80 млрд руб. Председатель Unicorn Сергей Моисеев также склонялся к оценке в 80 млрд руб., поясняя, что это крупный актив, который позволяет сразу занять большую долю рынка молочной продукции и детского питания. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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