Прибыль бывшей «Данон Россия» упала на 21%
Чистая прибыль АО «Эйч энд эн» (ранее «Данон Россия») по РСБУ в 2023 г. упала на 21% – с 5,57 млрд руб. в 2022 г. до 4,4 млрд руб., заметили «Ведомости» в данных «СПАРК- Интерфакса». Выручка компании снизилась на 1,9% с 92,88 млрд до 91,13 млрд руб. за год.
Бывшее подразделение Health & Nutrition, как писали «Ведомости» 20 марта, может быть продано французской компанией российским инвесторам. Потенциальными покупателями источники «Ведомостей» называли производителя готовой молочной продукции «Вамин Татарстан» и вице-премьера Чечни, племянника главы республики Рамзана Кадырова Якуба Закриева. Он руководил Health & Nutrition с июля 2023 г. до 13 марта 2024 г., когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента Владимира Путина. По данным «СПАРК-Интерфакса», Закриев все еще числится генеральным директором компании.
Ранее в феврале 2024 г. о возможной продаже российских активов Danone рассказывала Financial Times со ссылкой на письмо министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву от директора двух недавно созданных дочерних структур «Вамин Татарстан» («Вамин Р» и «Вамин Снаб») Айрата Мухамадеева. Он, по сообщению FT, писал, что «дочка» согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд руб. из этой суммы пойдут на обслуживание долга российского подразделения, а остальная часть – на оплату доли Danone в компании.
Справедливую стоимость актива без учета портфеля брендов генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал не менее 60 млрд руб., а с брендами – около 80 млрд руб. Председатель Unicorn Сергей Моисеев также склонялся к оценке в 80 млрд руб., поясняя, что это крупный актив, который позволяет сразу занять большую долю рынка молочной продукции и детского питания.