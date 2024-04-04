Прибыль бывшей «Данон Россия» упала на 21%

Ранее в феврале 2024 г. о возможной продаже российских активов Danone рассказывала Financial Times со ссылкой на письмо министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву от директора двух недавно созданных дочерних структур «Вамин Татарстан» («Вамин Р» и «Вамин Снаб») Айрата Мухамадеева. Он, по сообщению FT, писал, что «дочка» согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд руб. из этой суммы пойдут на обслуживание долга российского подразделения, а остальная часть – на оплату доли Danone в компании.