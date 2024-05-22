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Совфед одобрил закон о переходе «Роскосмоса» на закрытый режим закупок

Ведомости

Совет Федерации (СФ) на пленарном заседании одобрил закон, предусматривающий для «Роскосмоса» и подведомственных ему госучреждений возможность закрытых конкурентных способов определения поставщиков. Трансляция заседания шла на странице во «В контакте» верхней палаты.

«Таким образом, информация о проведении таких закупок не будет размещаться в публичном доступе, в том числе в реестре контрактов. Закон позволит обеспечить необходимый уровень конфиденциальности закупок “Роскосмоса”», – пояснил член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.

6 мая закон приняли сразу во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. В нижнюю палату документ был внесен правительством РФ 18 января. Закон вступает в силу с 1 января 2025 г. В пояснительной записке говорится, что принятие закона не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отмечал, что этот закон нужен, чтобы предотвратить риск раскрытия информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли. В частности, он направлен на повышение безопасности космической деятельности России и снижения давления санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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