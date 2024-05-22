Совфед одобрил закон о переходе «Роскосмоса» на закрытый режим закупок
Совет Федерации (СФ) на пленарном заседании одобрил закон, предусматривающий для «Роскосмоса» и подведомственных ему госучреждений возможность закрытых конкурентных способов определения поставщиков. Трансляция заседания шла на странице во «В контакте» верхней палаты.
«Таким образом, информация о проведении таких закупок не будет размещаться в публичном доступе, в том числе в реестре контрактов. Закон позволит обеспечить необходимый уровень конфиденциальности закупок “Роскосмоса”», – пояснил член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.
6 мая закон приняли сразу во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. В нижнюю палату документ был внесен правительством РФ 18 января. Закон вступает в силу с 1 января 2025 г. В пояснительной записке говорится, что принятие закона не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отмечал, что этот закон нужен, чтобы предотвратить риск раскрытия информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли. В частности, он направлен на повышение безопасности космической деятельности России и снижения давления санкций.