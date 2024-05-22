Совфед одобрил закон о переходе «Роскосмоса» на закрытый режим закупок

6 мая закон приняли сразу во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. В нижнюю палату документ был внесен правительством РФ 18 января. Закон вступает в силу с 1 января 2025 г. В пояснительной записке говорится, что принятие закона не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.