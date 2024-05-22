В суд поступили иски к угольному холдингу «Сибантрацит» от Tapp Group
Компания «Открытые технологии» (Tapp Group) подала в Арбитражный суд Марий Эл два иска на 4,3 млрд руб. к дочерним структурам группы «Сибантрацит», следует из данных картотеки арбитражных дел.
Внимание на иски обратил РБК. «Сибантрацит» является крупнейшим в РФ производителем металлургических (коксующихся) углей. В группу входят угольные компании Новосибирской области «Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный» (производители антрацита), крупные производители угля Кузбасса «Разрез Кийзасский», «Разрез Верхнетешский». В 2023 г. были приобретены лицензии еще на два участка в Кузбассе – «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».
Tapp Group заявила в иске об отказе угольного холдинга оплачивать строительство промышленных объектов на разрезах «Восточный» и «Кийзасский». Во время строительства, как пишет РБК, его стоимость выросла из-за корректировок объемов работ. В частности, модуль сортировочного комплекса в «Восточном» подорожал с 1,6 млрд до 2,2 млрд руб., при этом заказчик отказался после смены собственника оплатить 1,3 млрд руб. Стоимость участка переработки угля в «Кийзайском» разрезе выросла с 3,22 млрд до 5,99 млрд руб., из них компания «Сибантрацита» не стала платить 3,1 млрд руб.
В Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) также поступило от Tapp Group коллективное обращение от лица более 20 компаний-субподрядчиков. По оценке Tapp Group, из-за отказа «Сибантрацита» погасить задолженность возникнут проблемы с выплатой заработной платы более тысячи сотрудникам.
Представитель холдинга в комментарии РБК назвал претензии подрядчика необоснованными и указал на проблемы с качеством работ.
В 2023 г. «Сибантрацит» был продан владельцем «А-Проперти» Альбертом Авдоляном и его партнером Александром Исаевым. Новым собственником стал Башкирский промышленный холдинг (БПХ). При этом команду руководителей угольной компании во главе с гендиректором Сергеем Мельниковым сохранили. Крупнейшая доля в БПХ (71%), по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит совладельцу инжиниринговой компании НИПИ НГ «Петон» Олегу Полякову.