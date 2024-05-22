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В суд поступили иски к угольному холдингу «Сибантрацит» от Tapp Group

Ведомости

Компания «Открытые технологии» (Tapp Group) подала в Арбитражный суд Марий Эл два иска на 4,3 млрд руб. к дочерним структурам группы «Сибантрацит», следует из данных картотеки арбитражных дел.

Внимание на иски обратил РБК. «Сибантрацит» является крупнейшим в РФ производителем металлургических (коксующихся) углей. В группу входят угольные компании Новосибирской области «Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный» (производители антрацита), крупные производители угля Кузбасса «Разрез Кийзасский», «Разрез Верхнетешский». В 2023 г. были приобретены лицензии еще на два участка в Кузбассе – «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

Tapp Group заявила в иске об отказе угольного холдинга оплачивать строительство промышленных объектов на разрезах «Восточный» и «Кийзасский». Во время строительства, как пишет РБК, его стоимость выросла из-за корректировок объемов работ. В частности, модуль сортировочного комплекса в «Восточном» подорожал с 1,6 млрд до 2,2 млрд руб., при этом заказчик отказался после смены собственника оплатить 1,3 млрд руб. Стоимость участка переработки угля в «Кийзайском» разрезе выросла с 3,22 млрд до 5,99 млрд руб., из них компания «Сибантрацита» не стала платить 3,1 млрд руб.

Представитель Tapp Group сообщил РБК, что «Открытые технологии» не могут расплатиться с 15 производителями оборудования в Китае, которые выпускают дробилки, краны, конвейеры, насосы, компрессоры и др.

В Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) также поступило от Tapp Group коллективное обращение от лица более 20 компаний-субподрядчиков. По оценке Tapp Group, из-за отказа «Сибантрацита» погасить задолженность возникнут проблемы с выплатой заработной платы более тысячи сотрудникам.

Представитель холдинга в комментарии РБК назвал претензии подрядчика необоснованными и указал на проблемы с качеством работ.

В 2023 г. «Сибантрацит» был продан владельцем «А-Проперти» Альбертом Авдоляном и его партнером Александром Исаевым. Новым собственником стал Башкирский промышленный холдинг (БПХ). При этом команду руководителей угольной компании во главе с гендиректором Сергеем Мельниковым сохранили. Крупнейшая доля в БПХ (71%), по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит совладельцу инжиниринговой компании НИПИ НГ «Петон» Олегу Полякову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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