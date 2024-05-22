В суд поступили иски к угольному холдингу «Сибантрацит» от Tapp Group

Tapp Group заявила в иске об отказе угольного холдинга оплачивать строительство промышленных объектов на разрезах «Восточный» и «Кийзасский». Во время строительства, как пишет РБК, его стоимость выросла из-за корректировок объемов работ. В частности, модуль сортировочного комплекса в «Восточном» подорожал с 1,6 млрд до 2,2 млрд руб., при этом заказчик отказался после смены собственника оплатить 1,3 млрд руб. Стоимость участка переработки угля в «Кийзайском» разрезе выросла с 3,22 млрд до 5,99 млрд руб., из них компания «Сибантрацита» не стала платить 3,1 млрд руб.