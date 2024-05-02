Включенный в санкционный список «Сибантрацит» переориентируется на рынок РФ
Группа «Сибантрацит», которая включена в расширенные санкционные списки минфина США, ставит российский рынок приоритетом в торговой политике, сообщается на сайте компании.
«Мы были готовы к такому развитию событий и четко знаем, как нам надо действовать. Мы продолжаем работу с учетом новых реалий», – говорится в сообщении.
Отмечается, что введенные ограничения не окажут существенного влияния на деятельность группы. Компания продолжит увеличивать поставки отечественным производителям.
2 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попавшие под санкции США из-за помощи РФ в обходе ограничений иностранные компании сохраняют интерес к двустороннему сотрудничеству.
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с иностранными компаниями и минимизацию рисков от таких враждебных проявлений в виде вторичных санкций.
1 мая США ввели новые санкции против порядка 300 компаний и физлиц. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, а также граждане третьих стран.
Иностранные компании попали под ограничения Вашингтона в рамках вторичных санкций в связи с деятельностью в секторе российской экономики по «поддержке российской военно-промышленной базы». В частности, под ограничения попали физические и юридические лица из КНР, Азербайджана, Турции, Киргизии.