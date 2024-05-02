Кремль: попавшие под санкции компании сохраняют интерес к сотрудничеству с РФ

«Действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы. Но это неспособно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как на отношениях с РФ сказываются введенные США санкции против иностранных компаний.