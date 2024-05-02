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Кремль: попавшие под санкции компании сохраняют интерес к сотрудничеству с РФ

Ведомости

Попавшие под санкции США из-за помощи РФ в обходе ограничений иностранные компании сохраняют интерес к двустороннему сотрудничеству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы. Но это неспособно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как на отношениях с РФ сказываются введенные США санкции против иностранных компаний.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с иностранными компаниями и минимизацию рисков от таких «враждебных проявлений» в виде вторичных санкций.

1 мая США ввели новые санкции против порядка 300 компаний и физлиц. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, а также граждане третьих стран.

Иностранные компании попали под ограничения Вашингтона в рамках вторичных санкций в связи с деятельностью в секторе российской экономики по «поддержке российской военно-промышленной базы». В частности, под ограничения попали физические и юридические лица из КНР, Азербайджана, Турции, Киргизии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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