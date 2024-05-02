Кремль: попавшие под санкции компании сохраняют интерес к сотрудничеству с РФ
Попавшие под санкции США из-за помощи РФ в обходе ограничений иностранные компании сохраняют интерес к двустороннему сотрудничеству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны, страдают компании, фирмы. Но это неспособно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами. Страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как на отношениях с РФ сказываются введенные США санкции против иностранных компаний.
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с иностранными компаниями и минимизацию рисков от таких «враждебных проявлений» в виде вторичных санкций.
1 мая США ввели новые санкции против порядка 300 компаний и физлиц. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 250 юридических лиц, а также граждане третьих стран.
Иностранные компании попали под ограничения Вашингтона в рамках вторичных санкций в связи с деятельностью в секторе российской экономики по «поддержке российской военно-промышленной базы». В частности, под ограничения попали физические и юридические лица из КНР, Азербайджана, Турции, Киргизии.