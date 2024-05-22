Новак: восстановление энергообъектов в РФ после атак БПЛА идет быстрыми темпами
Восстановление объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России после атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) идет быстрыми темпами, заявил курирующий ТЭК и экономику вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-1» (ВГТРК). Фрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Тем не менее идет и восстановление быстрыми темпами, для того чтобы обеспечивать работу предприятия в полном объеме. Ну и продолжается работа, совершенствуются различные механизмы, технологии защиты объектов. Эта работа идет в постоянном режиме», – рассказал Новак, отвечая на вопрос о последствиях для предприятий ТЭК на фоне ударов БПЛА.
19 мая во время атаки Краснодарского края шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. После атаки дронов Славянский НПЗ приостановил работу. 12 марта атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на НПЗ «Лукойла» («Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез») в городе Кстово Нижегородской области привела к пожару на одной из установок первичной переработки.
В марте США призвали Киев прекратить удары по российским объектам ТЭКа. Вашингтон, как утверждается, адресовал свои предупреждения высокопоставленным чиновникам Службы безопасности Украины (СБУ), а также управлению военной разведки. В Соединенных Штатах опасаются, что ВС РФ могут нанести ответный удар по украинской инфраструктуре, которой пользуются в том числе и западные предприятия.