Новак: восстановление энергообъектов в РФ после атак БПЛА идет быстрыми темпами

«Тем не менее идет и восстановление быстрыми темпами, для того чтобы обеспечивать работу предприятия в полном объеме. Ну и продолжается работа, совершенствуются различные механизмы, технологии защиты объектов. Эта работа идет в постоянном режиме», – рассказал Новак, отвечая на вопрос о последствиях для предприятий ТЭК на фоне ударов БПЛА.