Альфа-банк подал иск к ABH Financial на 26,5 млрд рублей
Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd. на 26,5 млрд руб., заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы. Это следует из картотеки.
Основания исковых требований не уточняются.
13 мая Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Министерства финансов о приостановке корпоративных прав кипрского владельца Альфа-банка.
Права ABH Financial Ltd. были приостановлены в отношении АО «АБ холдинг», который контролирует Альфа-банк. Заседание суда прошло в закрытом режиме, чтобы не разглашать коммерческую тайну.
24 апреля Минфин обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой приостановить корпоративные права кипрских ABH Financial Ltd. и Alfastrakhovanie Holdings Ltd. в отношении АО «АБ холдинг» и ООО «ЮНС-холдинг». В сообщении Минфина говорится, что в условиях антироссийских санкций со стороны иностранных владельцев совершаются действия, которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимого банка и одного из крупнейших в стране страховщиков. В целях пресечения таких противоправных действий Минфин подал иск в суд.