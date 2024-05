Альфа-банк подал иск к ABH Financial на 26,5 млрд рублей

24 апреля Минфин обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой приостановить корпоративные права кипрских ABH Financial Ltd. и Alfastrakhovanie Holdings Ltd. в отношении АО «АБ холдинг» и ООО «ЮНС-холдинг». В сообщении Минфина говорится, что в условиях антироссийских санкций со стороны иностранных владельцев совершаются действия, которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимого банка и одного из крупнейших в стране страховщиков. В целях пресечения таких противоправных действий Минфин подал иск в суд.