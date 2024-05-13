Суд приостановил корпоративные права кипрского владельца Альфа-банка
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Министерства финансов о приостановке корпоративных прав кипрского владельца Альфа-банка. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Права кипрской ABH Financial Ltd. были приостановлены в отношении АО «АБ холдинг», который контролирует Альфа-банк. Заседание суда прошло в закрытом режиме, чтобы не разглашать коммерческую тайну.
24 апреля Минфин обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой приостановить корпоративные права кипрских ABH Financial Ltd. и Alfastrakhovanie Holdings Ltd. в отношении АО «АБ холдинг» и ООО «ЮНС-холдинг». В сообщении Минфина говорится, что в условиях антироссийских санкций со стороны иностранных владельцев совершаются действия, которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимого банка и одного из крупнейших в стране страховщиков. В целях пресечения таких противоправных действий Минфин подал иск в суд.
В августе прошлого года в России появился закон, который ввел понятие экономически значимых организаций. Он наделил Арбитражный суд Московской области правом приостановки корпоративных прав иностранных владельцев из недружественных юрисдикций в отношении таких организаций. Среди возможных мер, в частности, запрет на голосование на общих собраниях, распоряжение акциями/долями, получение дивидендов.
В случае положительного решения суда акции/доли переходят от иностранной структуры к самой организации, а граждане или резиденты РФ, которые косвенно владеют акциями/долями, обязаны вступить в прямое владение ими.