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Суд приостановил корпоративные права кипрского владельца Альфа-банка

Ведомости

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Министерства финансов о приостановке корпоративных прав кипрского владельца Альфа-банка. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Права кипрской ABH Financial Ltd. были приостановлены в отношении АО «АБ холдинг», который контролирует Альфа-банк. Заседание суда прошло в закрытом режиме, чтобы не разглашать коммерческую тайну.

24 апреля Минфин обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой приостановить корпоративные права кипрских ABH Financial Ltd. и Alfastrakhovanie Holdings Ltd. в отношении АО «АБ холдинг» и ООО «ЮНС-холдинг». В сообщении Минфина говорится, что в условиях антироссийских санкций со стороны иностранных владельцев совершаются действия, которые препятствуют осуществлению деятельности системно значимого банка и одного из крупнейших в стране страховщиков. В целях пресечения таких противоправных действий Минфин подал иск в суд.

В августе прошлого года в России появился закон, который ввел понятие экономически значимых организаций. Он наделил Арбитражный суд Московской области правом приостановки корпоративных прав иностранных владельцев из недружественных юрисдикций в отношении таких организаций. Среди возможных мер, в частности, запрет на голосование на общих собраниях, распоряжение акциями/долями, получение дивидендов.

В случае положительного решения суда акции/доли переходят от иностранной структуры к самой организации, а граждане или резиденты РФ, которые косвенно владеют акциями/долями, обязаны вступить в прямое владение ими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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