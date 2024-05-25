Россия подпишет с Мьянмой соглашение о строительстве АЭС

6 февраля 2023 г. генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что госкорпорация близка к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами. В тот же день пресс-служба «Росатома» сообщила, что Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. Из сообщения госкорпорации следовало, что в рамках данного соглашения страны будут вести совместную деятельность, которая направлена на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы.