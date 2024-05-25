Россия подпишет с Мьянмой соглашение о строительстве АЭС
Россия и Мьянма подпишут межправительственное соглашение о строительстве АЭС малой мощности в азиатской стране, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Реализацией проекта будет занимать госкорпорация «Росатом». Согласно распоряжению, АЭС в Мьянме будет наземная и малой мощности, не менее чем на 110 МВт с российскими ядерными реакторами.
6 февраля 2023 г. генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что госкорпорация близка к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами. В тот же день пресс-служба «Росатома» сообщила, что Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. Из сообщения госкорпорации следовало, что в рамках данного соглашения страны будут вести совместную деятельность, которая направлена на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы.
В конце 2023 г. сообщалось, что «Росатом» может заняться строительством наземной атомной станции малой мощности (АСММ) в Монголии. 25 ноября прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова расширить сотрудничество с Турцией в сфере малых АЭС.