В «Росатоме» рассказали о планах по строительству АЭС в новых странах
Госкорпорация «Росатом» близка к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами. Об этом рассказал гендиректор компании Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».
«Где-то примерно до 10 стран находятся в переговорах с нами о начале совместной деятельности в части строительства атомных станций, и мы в 3-4 случаях уже близки к заключению межправительственных соглашений», – сказал Лихачев (цит. по «РИА Новости»).
Сегодня днем пресс-служба «Росатома» сообщила, что Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. Из сообщения госкорпорации следует, что в рамках данного соглашения страны будут вести совместную деятельность, которая направлена на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы.
13 декабря 2022 г. вице-премьер Александр Новак сообщил, что госкорпорация «Росатом» направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии. Тогда он напомнил, что «Росатом» реализует проекты по строительству АЭС в ряде других стран — Китае, Индии, Бангладеш, Турции, Венгрии, Египте. В частности, мае 2022 г. был залит «первый бетон» на энергоблоке № 4 АЭС «Сюйдапу» в Китае. В июле 2022 г. дан официальный старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции и начато сооружение первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Новак добавил, что обсуждаются планы по строительству второй АЭС в Турции.