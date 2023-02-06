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В «Росатоме» рассказали о планах по строительству АЭС в новых странах

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Госкорпорация «Росатом» близка к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами. Об этом рассказал гендиректор компании Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

«Где-то примерно до 10 стран находятся в переговорах с нами о начале совместной деятельности в части строительства атомных станций, и мы в 3-4 случаях уже близки к заключению межправительственных соглашений», – сказал Лихачев (цит. по «РИА Новости»).

Сегодня днем пресс-служба «Росатома» сообщила, что Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. Из сообщения госкорпорации следует, что в рамках данного соглашения страны будут вести совместную деятельность, которая направлена на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы.

13 декабря 2022 г. вице-премьер Александр Новак сообщил, что госкорпорация «Росатом» направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии. Тогда он напомнил, что «Росатом» реализует проекты по строительству АЭС в ряде других стран — Китае, Индии, Бангладеш, Турции, Венгрии, Египте. В частности, мае 2022 г. был залит «первый бетон» на энергоблоке № 4 АЭС «Сюйдапу» в Китае. В июле 2022 г. дан официальный старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции и начато сооружение первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Новак добавил, что обсуждаются планы по строительству второй АЭС в Турции.

Ранее по теме: «Росатом» подал заявку на участие в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии
Ранее по теме: «Росатом» начал переговоры по строительству второй АЭС в Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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