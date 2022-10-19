«Росатом» начал переговоры по строительству второй АЭС в Турции
«Мы приступили к переговорам с нашими турецкими бизнес-партнерами о формировании уже подходов в части технологических альянсов, в части инвестиционной политики и в части формирования энергорынка Турции с учетом будущего наличия крупной атомной электростанции», – сказал он.
Новая станция, как ожидается, будет построена в городе Синопе, эта площадка, по оценке Лихачева, «является весьма привлекательной» для размещения там мощной четырехблочной АЭС.
«Росатом» уже строит первую в Турции атомную станцию на южном побережье страны, в провинции Мерсин с 2018 г. Проект АЭС «Аккую» стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый и реализуется по схеме BOO, когда строителем и одновременно владельцем выступает российская сторона. Два энергоблока уже построены, возведение третьего началось в марте 2021 г., в октябре того же года согласовано решение о выдаче лицензии на строительство четвертого блока. Планируется, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2023 г.
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