«Росатом» начал переговоры по строительству второй АЭС в Турции

«Росатом» уже строит первую в Турции атомную станцию на южном побережье страны, в провинции Мерсин с 2018 г. Проект АЭС «Аккую» стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый и реализуется по схеме BOO, когда строителем и одновременно владельцем выступает российская сторона. Два энергоблока уже построены, возведение третьего началось в марте 2021 г., в октябре того же года согласовано решение о выдаче лицензии на строительство четвертого блока. Планируется, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2023 г.