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«Росатом» начал переговоры по строительству второй АЭС в Турции

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» начала переговоры с турецкими партнерами по строительству в стране новой АЭС, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Мы приступили к переговорам с нашими турецкими бизнес-партнерами о формировании уже подходов в части технологических альянсов, в части инвестиционной политики и в части формирования энергорынка Турции с учетом будущего наличия крупной атомной электростанции», – сказал он.

Новая станция, как ожидается, будет построена в городе Синопе, эта площадка, по оценке Лихачева, «является весьма привлекательной» для размещения там мощной четырехблочной АЭС.

«Росатом» уже строит первую в Турции атомную станцию на южном побережье страны, в провинции Мерсин с 2018 г. Проект АЭС «Аккую» стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый и реализуется по схеме BOO, когда строителем и одновременно владельцем выступает российская сторона. Два энергоблока уже построены, возведение третьего началось в марте 2021 г., в октябре того же года согласовано решение о выдаче лицензии на строительство четвертого блока. Планируется, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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