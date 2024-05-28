В Казахстане подтвердили планы увеличить транзит российского газа в Узбекистан
Казахстан намерен модернизировать газотранспортную систему (ГТС), чтобы нарастить прокачку российского газа в Узбекистан. Об этом сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.
По его словам, транзит планируется увеличить с нынешних 3,8 до 11 млрд куб. м. Инвестировать в модернизацию ГТС готова казахстанская госкомпания Qazaqgaz. «Проект является выгодным для Казахстана за счет получения денег от транзита и за счет паритета», – подчеркнул Саткалиев (цитата по Tengrinews.kz).
Он добавил, что Астана, как правило, договаривается, чтобы соответствующий объем газа могли получить и казахстанские потребители.
27 мая президент РФ Владимир Путин завершил двухдневный визит в Узбекистан. В ходе встречи с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым российский лидер заявил, что в 2025 г. планируется нарастить до 11 млрд куб. м прокачку российского газа через Казахстан в Узбекистан. Это произойдет после окончания работ на трубопроводе «Средняя Азия – Центр».
«Газпром» начал прокачку газа в Узбекистан в начале октября 2023 г. Контракт на поставку в республику топлива транзитом через территорию Казахстана компания заключила в июне 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда же были подписаны дорожная карта по подготовке ГТС Узбекистана и договор между «Газпромом» и казахстанской Qazaqgaz на оказание услуг по транзиту.