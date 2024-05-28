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В Казахстане подтвердили планы увеличить транзит российского газа в Узбекистан

Ведомости

Казахстан намерен модернизировать газотранспортную систему (ГТС), чтобы нарастить прокачку российского газа в Узбекистан. Об этом сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

По его словам, транзит планируется увеличить с нынешних 3,8 до 11 млрд куб. м. Инвестировать в модернизацию ГТС готова казахстанская госкомпания Qazaqgaz. «Проект является выгодным для Казахстана за счет получения денег от транзита и за счет паритета», – подчеркнул Саткалиев (цитата по Tengrinews.kz).

Он добавил, что Астана, как правило, договаривается, чтобы соответствующий объем газа могли получить и казахстанские потребители.

27 мая президент РФ Владимир Путин завершил двухдневный визит в Узбекистан. В ходе встречи с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым российский лидер заявил, что в 2025 г. планируется нарастить до 11 млрд куб. м прокачку российского газа через Казахстан в Узбекистан. Это произойдет после окончания работ на трубопроводе «Средняя Азия – Центр».

«Газпром» начал прокачку газа в Узбекистан в начале октября 2023 г. Контракт на поставку в республику топлива транзитом через территорию Казахстана компания заключила в июне 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда же были подписаны дорожная карта по подготовке ГТС Узбекистана и договор между «Газпромом» и казахстанской Qazaqgaz на оказание услуг по транзиту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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