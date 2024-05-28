В Казахстане подтвердили планы увеличить транзит российского газа в Узбекистан

«Газпром» начал прокачку газа в Узбекистан в начале октября 2023 г. Контракт на поставку в республику топлива транзитом через территорию Казахстана компания заключила в июне 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда же были подписаны дорожная карта по подготовке ГТС Узбекистана и договор между «Газпромом» и казахстанской Qazaqgaz на оказание услуг по транзиту.