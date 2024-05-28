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FT: количество контейнеровозов в Красном море в этом году сократилось на 90%

Ведомости

Количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% по сравнению с прошлым годом из-за нападений хуситов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Clarksons, которая специализируется на судоходстве.

Издание отмечает, что проблемы возникли в конце 2023 г., когда многие компании приняли решение изменить маршрут следования судов из-за атак хуситов. На данный момент корабли следуют по маршруту, который проходит около мыса Доброй Надежды, что увеличивает время рейсов на 9-14 дней.

Исполнительный директор компании Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен заявил, что перенаправлять суда по более длинному маршруту компании будут еще достаточно долго.

«Мы отправляем все наши корабли вокруг Африки, и пока очень трудно представить, когда это изменится», – сказал он.

Кроме того, датская компания Maersk предупредила, что сеть перевозок между Европой и Азией будет перегружена в конце лета и осенью из-за «пикового сезона». В компании отметили, что из-за отказов от перевозок через Красное море последствия оказались более серьезными, чем ожидалось.

Хуситы Йемена с осени 2023 г. атакуют суда и корабли, которые предположительно идут в порты Израиля, в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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