FT: количество контейнеровозов в Красном море в этом году сократилось на 90%
Количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% по сравнению с прошлым годом из-за нападений хуситов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Clarksons, которая специализируется на судоходстве.
Издание отмечает, что проблемы возникли в конце 2023 г., когда многие компании приняли решение изменить маршрут следования судов из-за атак хуситов. На данный момент корабли следуют по маршруту, который проходит около мыса Доброй Надежды, что увеличивает время рейсов на 9-14 дней.
Исполнительный директор компании Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен заявил, что перенаправлять суда по более длинному маршруту компании будут еще достаточно долго.
«Мы отправляем все наши корабли вокруг Африки, и пока очень трудно представить, когда это изменится», – сказал он.
Кроме того, датская компания Maersk предупредила, что сеть перевозок между Европой и Азией будет перегружена в конце лета и осенью из-за «пикового сезона». В компании отметили, что из-за отказов от перевозок через Красное море последствия оказались более серьезными, чем ожидалось.
Хуситы Йемена с осени 2023 г. атакуют суда и корабли, которые предположительно идут в порты Израиля, в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.