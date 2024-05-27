«Газпром» направил СПГ-танкеры в Китай в обход Суэцкого канала

Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) с комплекса «Газпрома» у компрессорной станции «Портовая» (КСПГ «Портовая») весной 2024 г. начали ходить в Китай, минуя Суэцкий канал и Красное море – вдоль западного побережья Африки и мыса Доброй Надежды. Это следует из данных аналитической компании Kpler и системы отслеживания судов MarineTraffic.