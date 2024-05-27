«Газпром» направил СПГ-танкеры в Китай в обход Суэцкого канала

«Газпром» направил СПГ-танкеры в Китай в обход Суэцкого каналаВозможная потеря судов в Красном море обойдется компании несопоставимо дороже наценки за фрахт
Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) с комплекса «Газпрома» у компрессорной станции «Портовая» (КСПГ «Портовая») весной 2024 г. начали ходить в Китай, минуя Суэцкий канал и Красное море – вдоль западного побережья Африки и мыса Доброй Надежды. Это следует из данных аналитической компании Kpler и системы отслеживания судов MarineTraffic.
Маршрут поставок в Китай в обход Африки в 1,5 раза длиннее, чем через Красное море, и занимает 45 дней в одну сторону, отмечает старший аналитик по нефти Kpler Виктор Катона.
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