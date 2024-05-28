Австрийская OMV не планирует отказываться от российского газа
Австрийская нефтегазовая компания OMV не будет отказываться от российского газа, поскольку ограничения на его поставку не предусмотрены законодательством, заявил председатель правления OMV Альфред Штерн.
«Пока нет санкций, по нашему мнению, мы обязаны соблюдать действующий контракт на поставку газа с «Газпромом», – сказал Штерн на собрании с акционерами (цитата по Der Standard).
Он отметил, что OMV придерживается действующего законодательства, которое включает в себя правовые условия, санкции, эмбарго, а также существующие контракты. Как уточняет газета, контракты OMV и «Газпрома» рассчитаны до 2040 г. Штерн в феврале заявлял, что договор предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины».
В феврале этого года министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения контракта. По ее словам, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023 г. до рекордных 98% в декабре.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2023 г. подписал указы, согласно которым доли OMV и немецкой Wintershall Dea в совместных предприятиях с «Газпромом» в юрлицах – операторах Южно-Русского и Уренгойского месторождений будут принудительно проданы российским собственникам.