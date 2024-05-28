Австрийская OMV не планирует отказываться от российского газа

Он отметил, что OMV придерживается действующего законодательства, которое включает в себя правовые условия, санкции, эмбарго, а также существующие контракты. Как уточняет газета, контракты OMV и «Газпрома» рассчитаны до 2040 г. Штерн в феврале заявлял, что договор предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины».