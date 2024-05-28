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Австрийская OMV не планирует отказываться от российского газа

Ведомости

Австрийская нефтегазовая компания OMV не будет отказываться от российского газа, поскольку ограничения на его поставку не предусмотрены законодательством, заявил председатель правления OMV Альфред Штерн.

«Пока нет санкций, по нашему мнению, мы обязаны соблюдать действующий контракт на поставку газа с «Газпромом», – сказал Штерн на собрании с акционерами (цитата по Der Standard).

Он отметил, что OMV придерживается действующего законодательства, которое включает в себя правовые условия, санкции, эмбарго, а также существующие контракты. Как уточняет газета, контракты OMV и «Газпрома» рассчитаны до 2040 г. Штерн в феврале заявлял, что договор предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины».

В феврале этого года министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения контракта. По ее словам, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023 г. до рекордных 98% в декабре.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2023 г. подписал указы, согласно которым доли OMV и немецкой Wintershall Dea в совместных предприятиях с «Газпромом» в юрлицах – операторах Южно-Русского и Уренгойского месторождений будут принудительно проданы российским собственникам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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