Сайт СДЭК частично возобновил работу
Сайт сервиса доставки посылок СДЭК частично возобновил работу. Об этом сообщается на главной странице ресурса компании.
«Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание», – говорится в сообщении.
26 мая СДЭК приостановил обработку, прием и выдачу заказов из-за технического сбоя. В компании пояснили, что не стали обрабатывать заказы вручную, чтобы избежать ошибок.
Ответственность за остановку работы СДЭК 27 мая взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики утверждали, что использовали вирус-шифровальщик. Такой вирус шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ. Информацию об этом подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности. Восстановить работу пунктов выдачи заказов (ПВЗ) СДЭК намерен не позднее 29 мая. В сервисе подчеркнули, что все посылки находятся в безопасности.
28 мая «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор сообщало, что СДЭК не уведомлял регулятор об утечке персональных данных. По данным ведомства, оператор обязан уведомить Роскомнадзор об утечке персональных данных в течение 24 часов. На 17:00 28 мая соответствующих сообщений от СДЭК регулятору не поступало.