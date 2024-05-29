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Сайт СДЭК частично возобновил работу

Ведомости

Сайт сервиса доставки посылок СДЭК частично возобновил работу. Об этом сообщается на главной странице ресурса компании.

«Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание», – говорится в сообщении.

26 мая СДЭК приостановил обработку, прием и выдачу заказов из-за технического сбоя. В компании пояснили, что не стали обрабатывать заказы вручную, чтобы избежать ошибок.

Ответственность за остановку работы СДЭК 27 мая взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики утверждали, что использовали вирус-шифровальщик. Такой вирус шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ. Информацию об этом подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности. Восстановить работу пунктов выдачи заказов (ПВЗ) СДЭК намерен не позднее 29 мая. В сервисе подчеркнули, что все посылки находятся в безопасности.

28 мая «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор сообщало, что СДЭК не уведомлял регулятор об утечке персональных данных. По данным ведомства, оператор обязан уведомить Роскомнадзор об утечке персональных данных в течение 24 часов. На 17:00 28 мая соответствующих сообщений от СДЭК регулятору не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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