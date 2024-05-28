СДЭК не сообщал Роскомнадзору об утечке данных

Ответственность за остановку работы СДЭК 27 мая взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики утверждали, что использовали вирус-шифровальщик. Такой вирус шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ. Информацию об этом подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности. Восстановить работу пунктов выдачи заказов (ПВЗ) СДЭК намерен не позднее 29 мая. В сервисе подчеркнули, что все посылки находятся в безопасности.