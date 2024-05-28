СДЭК восстановит выдачу посылок не позднее 29 мая
Сервис доставки посылок СДЭК намерен восстановить работу пунктов выдачи заказов (ПВЗ) не позднее 29 мая. Об этом говорится в Telegram-канале компании.
«ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», – сказано в сообщении.
В СДЭК подчеркнули, что все посылки находятся в безопасности. Сейчас сервис делает все, чтобы ускорить доставку и выдачу. В компании также пообещали принять меры, чтобы предотвратить подобные сбои в будущем.
СДЭК приостановил обработку, прием и выдачу заказов 26 мая. Это произошло из-за технического сбоя. Обрабатывать заказы вручную не стали, чтобы избежать ошибок, пояснили в компании.
Ответственность за остановку работы СДЭК 27 мая взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики утверждали, что использовали вирус-шифровальщик. Такой вирус шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ. Информацию об этом подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.