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СДЭК восстановит выдачу посылок не позднее 29 мая

Ведомости

Сервис доставки посылок СДЭК намерен восстановить работу пунктов выдачи заказов (ПВЗ) не позднее 29 мая. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», – сказано в сообщении.

В СДЭК подчеркнули, что все посылки находятся в безопасности. Сейчас сервис делает все, чтобы ускорить доставку и выдачу. В компании также пообещали принять меры, чтобы предотвратить подобные сбои в будущем.

СДЭК приостановил обработку, прием и выдачу заказов 26 мая. Это произошло из-за технического сбоя. Обрабатывать заказы вручную не стали, чтобы избежать ошибок, пояснили в компании.

Ответственность за остановку работы СДЭК 27 мая взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики утверждали, что использовали вирус-шифровальщик. Такой вирус шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ. Информацию об этом подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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