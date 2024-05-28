Причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик

Выручка ООО «СДЭК-глобал» (основное юрлицо компании) по РСБУ в 2023 г. выросла на 36,4% до 34 млрд руб., чистая прибыль – на 43% до 1,49 млрд руб. В конце апреля 2024 г. «Ведомости» писали, что основатель, генеральный директор и мажоритарный владелец СДЭК Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал». У Гольдорта было 55,44%. Покупателем доли Гольдорта, по информации газеты, должен стать фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости». Но до сих пор сделка не была заключена.