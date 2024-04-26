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Основатель СДЭК нашел покупателя на свою долю в компании

Ведомости

Основатель, генеральный директор и мажоритарный владелец логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал». Об этом «Ведомостям» сообщил один из франчайзи СДЭК и подтвердил близкий к компании собеседник.

Согласно данным СПАРК на конец 2020 г., Гольдорту принадлежало 55,44% компании. Источник утверждает, что долю получит фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН). 

Представитель УК подтвердил, что один из его фондов планирует купить мажоритарную долю в капитале СДЭК. Представитель СДЭК заявил, что переговоры «с большой долей уверенности» будут завершены в ближайшее время. При этом в компании отказались назвать покупателя и размер сделки до ее заключения. 

СДЭК – российский логистический оператор, основанный в 2000 г. По итогам 2023 г. у оператора было свыше 5000 пунктов выдачи заказов в 39 странах, включая СНГ, Китай и Южную Корею. Выручка ООО «СДЭК-глобал» по РСБУ по итогам прошлого года составила 34,3 млрд руб., чистая прибыль – 1,5 млрд руб.

Полная версия материала «Основатель и владелец СДЭК нашел покупателя на свою долю в компании» доступна по ссылке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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