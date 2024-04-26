Основатель СДЭК нашел покупателя на свою долю в компании
Основатель, генеральный директор и мажоритарный владелец логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал». Об этом «Ведомостям» сообщил один из франчайзи СДЭК и подтвердил близкий к компании собеседник.
Согласно данным СПАРК на конец 2020 г., Гольдорту принадлежало 55,44% компании. Источник утверждает, что долю получит фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН).
Представитель УК подтвердил, что один из его фондов планирует купить мажоритарную долю в капитале СДЭК. Представитель СДЭК заявил, что переговоры «с большой долей уверенности» будут завершены в ближайшее время. При этом в компании отказались назвать покупателя и размер сделки до ее заключения.
СДЭК – российский логистический оператор, основанный в 2000 г. По итогам 2023 г. у оператора было свыше 5000 пунктов выдачи заказов в 39 странах, включая СНГ, Китай и Южную Корею. Выручка ООО «СДЭК-глобал» по РСБУ по итогам прошлого года составила 34,3 млрд руб., чистая прибыль – 1,5 млрд руб.
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