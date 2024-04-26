Основатель СДЭК нашел покупателя на свою долю в компании

Представитель УК подтвердил, что один из его фондов планирует купить мажоритарную долю в капитале СДЭК. Представитель СДЭК заявил, что переговоры «с большой долей уверенности» будут завершены в ближайшее время. При этом в компании отказались назвать покупателя и размер сделки до ее заключения.