Основатель и владелец СДЭК нашел покупателя на свою долю в компании

Основатель, генеральный директор и мажоритарный владелец логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал», основном юрлице компании, – у него было 55,44%, по данным СПАРК на конец 2020 г. Это «Ведомостям» сообщил один из франчайзи СДЭК и подтвердил близкий к компании собеседник. Долю у Гольдорта выкупит фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН), сообщил близкий к компании источник.