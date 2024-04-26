Основатель и владелец СДЭК нашел покупателя на свою долю в компании

Основатель и владелец СДЭК нашел покупателя на свою долю в компанииИм стал один из закрытых фондов УК «Современные фонды недвижимости»
Основатель, генеральный директор и мажоритарный владелец логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт нашел покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал», основном юрлице компании, – у него было 55,44%, по данным СПАРК на конец 2020 г. Это «Ведомостям» сообщил один из франчайзи СДЭК и подтвердил близкий к компании собеседник. Долю у Гольдорта выкупит фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН), сообщил близкий к компании источник.
Представитель УК подтвердил «Ведомостям», что один из ее фондов планирует приобрести мажоритарную долю в капитале СДЭК: переговоры находятся на продвинутой стадии. Переговоры о продаже «с большой долей уверенности» будут завершены в ближайшее время, добавил представитель СДЭК. Но компания не разглашает покупателя и размер сделки до ее заключения.