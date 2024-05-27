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СДЭК объяснил приостановку работы сбоем вычислительных мощностей

Ведомости

Технический сбой в работе СДЭК произошел из-за нарушений в вычислительных мощностях. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

«Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны прием и выдача отправлений на ПВЗ», – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что все посылки будут сохранены, выдача произойдет после устранения технических проблем. На данный момент СДЭК работает над возобновлением работы сервисов.

О приостановке обработки заказов СДЭК сообщил 26 мая. Из-за технического сбоя компания не выдает посылки клиентам – она не обрабатывает заказы вручную, чтобы избежать ошибок. Как пишет РБК, СДЭК обещал, что пункты выдачи заказов продолжат работу в штатном режиме 27 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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