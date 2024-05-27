СДЭК объяснил приостановку работы сбоем вычислительных мощностей
Технический сбой в работе СДЭК произошел из-за нарушений в вычислительных мощностях. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
«Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны прием и выдача отправлений на ПВЗ», – сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что все посылки будут сохранены, выдача произойдет после устранения технических проблем. На данный момент СДЭК работает над возобновлением работы сервисов.