Акционеры Hess одобрили сделку по слиянию с Chevron
Нефтегазовая компания Hess получила необходимое одобрение акционеров для закрытия сделки по слиянию компании с Chevron Corporation. Об этом сообщается на сайте компании.
«Мы очень рады, что большинство наших акционеров признают неоспоримую ценность этой стратегической сделки, и с нетерпением ожидаем успешного завершения нашего слияния с Chevron», – прокомментировал генеральный директор Hess Джон Хесс.
Отмечается, что Chevron и Hess работают над тем, чтобы сделка завершилась как можно скорее.
Chevron сообщила о приобретении Hess за $53 млрд 23 октября 2023 г. 11 октября того же года ExxonMobil объявила о покупке Pioneer Natural Resources за $59,5 млрд.
29 мая FT со ссылкой на источники сообщала, что ConocoPhillips ведет предварительные переговоры о покупке Marathon Oil. Сделка оценивается в $15 млрд.