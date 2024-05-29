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Акционеры Hess одобрили сделку по слиянию с Chevron

Ведомости

Нефтегазовая компания Hess получила необходимое одобрение акционеров для закрытия сделки по слиянию компании с Chevron Corporation. Об этом сообщается на сайте компании.

По данным The Financial Times (FT), стоимость сделки составит $53 млрд.

«Мы очень рады, что большинство наших акционеров признают неоспоримую ценность этой стратегической сделки, и с нетерпением ожидаем успешного завершения нашего слияния с Chevron», – прокомментировал генеральный директор Hess Джон Хесс.

Отмечается, что Chevron и Hess работают над тем, чтобы сделка завершилась как можно скорее.

Chevron сообщила о приобретении Hess за $53 млрд 23 октября 2023 г. 11 октября того же года ExxonMobil объявила о покупке Pioneer Natural Resources за $59,5 млрд.

29 мая FT со ссылкой на источники сообщала, что ConocoPhillips ведет предварительные переговоры о покупке Marathon Oil. Сделка оценивается в $15 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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