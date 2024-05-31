Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

ФАС разрешила продажу «Юнифросту» производителя рыбы «Агама»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство импортера рыбы и морепродуктов «Юнифрост» о покупке группы компаний «Агама». Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«Сделка не приведет к ограничению конкуренции на продовольственном рынке», – сделала вывод ФАС.

ГК «Агама» Юрия Алашеева и Игоря Лысенкова – крупный производитель рыбы и морепродуктов. Компания выпускает продукцию под брендами Agama и «Бухта изобилия». В июле 2022 г. польский производитель овощей, фруктов и ягод Hortex ушел из России и передал свои активы в РФ «Агаме». 

В апреле 2024 г. журнал Shopper’s обратил внимание, что 100% рыбоперерабатывающей фабрики «Агамы» в Мурманске перешли к компании «Вирма» (входит в «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум»). У группы есть еще одно производство в Подмосковье, где выпускают креветки и морепродукты. 

«Юнифрост» – крупный поставщик рыбы и морепродуктов. В 2023 г. компания отгрузила 80 000 т рыбной продукции. В апреле 2024 г. «Коммерсантъ» писал, что литовский производитель крабовых палочек Viciunai Group (бренд Vici) планирует продать российский бизнес, а покупатель может действовать в интересах «Юнифроста». Согласно отчетности «Вичюнай-Русь», планируется уступка прав требований по договорам займа и долга на общую сумму $29,4 млн и 1,86 млн евро (2,89 млрд руб. по курсу ЦБ на 5 апреля) в пользу УК «Группа Океан».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных