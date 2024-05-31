ФАС разрешила продажу «Юнифросту» производителя рыбы «Агама»

«Юнифрост» – крупный поставщик рыбы и морепродуктов. В 2023 г. компания отгрузила 80 000 т рыбной продукции. В апреле 2024 г. «Коммерсантъ» писал, что литовский производитель крабовых палочек Viciunai Group (бренд Vici) планирует продать российский бизнес, а покупатель может действовать в интересах «Юнифроста». Согласно отчетности «Вичюнай-Русь», планируется уступка прав требований по договорам займа и долга на общую сумму $29,4 млн и 1,86 млн евро (2,89 млрд руб. по курсу ЦБ на 5 апреля) в пользу УК «Группа Океан».