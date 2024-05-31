ФАС разрешила продажу «Юнифросту» производителя рыбы «Агама»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство импортера рыбы и морепродуктов «Юнифрост» о покупке группы компаний «Агама». Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
«Сделка не приведет к ограничению конкуренции на продовольственном рынке», – сделала вывод ФАС.
ГК «Агама» Юрия Алашеева и Игоря Лысенкова – крупный производитель рыбы и морепродуктов. Компания выпускает продукцию под брендами Agama и «Бухта изобилия». В июле 2022 г. польский производитель овощей, фруктов и ягод Hortex ушел из России и передал свои активы в РФ «Агаме».
В апреле 2024 г. журнал Shopper’s обратил внимание, что 100% рыбоперерабатывающей фабрики «Агамы» в Мурманске перешли к компании «Вирма» (входит в «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум»). У группы есть еще одно производство в Подмосковье, где выпускают креветки и морепродукты.
«Юнифрост» – крупный поставщик рыбы и морепродуктов. В 2023 г. компания отгрузила 80 000 т рыбной продукции. В апреле 2024 г. «Коммерсантъ» писал, что литовский производитель крабовых палочек Viciunai Group (бренд Vici) планирует продать российский бизнес, а покупатель может действовать в интересах «Юнифроста». Согласно отчетности «Вичюнай-Русь», планируется уступка прав требований по договорам займа и долга на общую сумму $29,4 млн и 1,86 млн евро (2,89 млрд руб. по курсу ЦБ на 5 апреля) в пользу УК «Группа Океан».