Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из России

Ранее об уходе из России сообщил производитель конструкторов Lego. Датская компания полностью прекращает работу в стране и разрывает отношения с Inventive Retail Group (IRG), которая управляет 81 магазином бренда в России. В июле об уходе с российского рынка также заявила Sephora. Российские магазины Ile de Beauté, принадлежащие американской сети магазинов косметики, перейдут к региональному генеральному директору Евгению Дроздову.