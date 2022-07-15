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Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из России

Ведомости

Польский производитель овощей, фруктов и ягод Hortex ушел из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ. По данным газеты, такая запись в реестре появилась 11 июля.

Российский бизнес Hortex передал своей операционной компании в России «Ортика фрозен фудс» ГК «Агама». Информацию также подтвердил источник «Коммерсанта», но не уточнил сумму сделки. ГК «Агама» принадлежит Юрию Алашееву и Игорю Лысенкову. Компания занимается производством и поставками рыбы и выпускает свою продукцию под брендами Agama, «Бухта изобилия».

Hortex считается лидером рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. В России у компании есть два завода в Подмосковье и один — в Карелии.

По словам управляющего директора компании «Ягоды Карелии» Александра Самохвалова, польский производитель заморозки планировал уйти с российского рынка еще до кризиса. Проблемы были вызваны продуктовым эмбарго, которого Россия ввела в 2014 году в отношении Евросоюза.

Ранее об уходе из России сообщил производитель конструкторов Lego. Датская компания полностью прекращает работу в стране и разрывает отношения с Inventive Retail Group (IRG), которая управляет 81 магазином бренда в России. В июле об уходе с российского рынка также заявила Sephora. Российские магазины Ile de Beauté, принадлежащие американской сети магазинов косметики, перейдут к региональному генеральному директору Евгению Дроздову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных