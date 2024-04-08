Литовский производитель крабовых палочек Vici продает бизнес в России

В начале января Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Viciunai в реестр «международных спонсоров войны». Основанием для внесения в ведомстве назвали продолжение работы в России, в том числе набор новых сотрудников и уплата налогов. При этом группа объявляла о планах ухода из РФ в начале марта 2022 г., после начала боевых действий на Украине.