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Литовский производитель крабовых палочек Vici продает бизнес в России

Ведомости

Литовский производитель крабовых палочек Viciunai Group (бренд Vici) может продать российский бизнес, покупатель может действовать в интересах крупного импортера рыбы и морепродуктов «Юнифрост». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет ООО «Вичюнай-Русь» за 2023 г.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями уже одобрила сделку, влекущую право собственности на 100% «Вичюнай-Русь», подразделение литовского переработчика рыбы и морепродуктов Viciunai Group. Сделка была одобрена в феврале этого года.

Согласно отчетности «Вичюнай-Русь», планируется уступка прав требований по договорам займа и долга на общую сумму $29,4 млн и 1,86 млн евро (2,89 млрд руб. по курсу ЦБ на 5 апреля) в пользу УК «Группа Океан». Собеседники газеты на рынке заявили, что владельцы группы не хотели расставаться с российским активом, но вынуждены «пойти на сделку по политическим причинам».

В начале января Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Viciunai в реестр «международных спонсоров войны». Основанием для внесения в ведомстве назвали продолжение работы в России, в том числе набор новых сотрудников и уплата налогов. При этом группа объявляла о планах ухода из РФ в начале марта 2022 г., после начала боевых действий на Украине.

19 марта правительство Украины сообщило, что власти намерены закрыть реестр «международных спонсоров войны». Минюст на заседании отметил, что распространять такую информацию без урегулирования вопросов на законодательном уровне неприемлемо. В СНБО Украины заявили, что необходимости в дополнительных институциях по реализации санкционной политики нет. В НАПК согласились с доводами представителей кабмина.

Список «спонсоров войны» не имеет юридической силы, но может вызывать общественное давление. За время его существования в реестр были внесены ряд западных, китайских и транснациональных компаний.

22 марта Reuters со ссылкой на источники сообщил, что решение об отказе от реестра могло произойти на фоне давления Китая. Собеседники агентства указывали, что влияние могла оказать и Франция, поскольку в списке находятся и французские компании. Другой источник заявил, что давление на Киев также оказывали Австрия и Венгрия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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