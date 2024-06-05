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Общая сумма заключенных на ПМЭФе контрактов может достигнуть 5 трлн рублей

Ведомости

Общая сумма заключенных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) контрактов может составить 4-5 трлн руб., пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Форум за годы работы стал важнейшей международной площадкой для коммуникации деловых кругов, представителей властей России и других стран. По числу и масштабам ежегодно заключаемых соглашений ПМЭФ уникален», – заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По его словам, важным является то, что на форуме поднимаются актуальные вопросы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и в целом перед мировой экономикой.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков оценил, что на ПМЭФ-2024 будет подписано соглашений на 3,5 трлн руб. «Такие соглашения играют ключевую роль в формировании устойчивых коммерческих отношений, открывают новые рынки и стимулируют инвестиционную активность. Например, договоры о строительстве новой инфраструктуры и развитии энергетических проектов привлекают крупные инвестиции и создают рабочие места», – уточнил он.

В прошлом году общая сумма заключенных на ПМЭФе соглашений составила 3,86 трлн руб. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков тогда говорил, что из 900 соглашений с представителями иностранных компаний было подписано 43 соглашения.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики.

Президент России Владимир Путин примет участие в ряде мероприятий форума, в том числе в пленарном заседании 7 июня. По состоянию на 31 мая участие в ПМЭФе подтвердили более 17 000 человек из 136 стран и территорий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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