Общая сумма заключенных на ПМЭФе контрактов может достигнуть 5 трлн рублей
По его словам, важным является то, что на форуме поднимаются актуальные вопросы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и в целом перед мировой экономикой.
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков оценил, что на ПМЭФ-2024 будет подписано соглашений на 3,5 трлн руб. «Такие соглашения играют ключевую роль в формировании устойчивых коммерческих отношений, открывают новые рынки и стимулируют инвестиционную активность. Например, договоры о строительстве новой инфраструктуры и развитии энергетических проектов привлекают крупные инвестиции и создают рабочие места», – уточнил он.
В прошлом году общая сумма заключенных на ПМЭФе соглашений составила 3,86 трлн руб. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков тогда говорил, что из 900 соглашений с представителями иностранных компаний было подписано 43 соглашения.
ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики.
Президент России Владимир Путин примет участие в ряде мероприятий форума, в том числе в пленарном заседании 7 июня. По состоянию на 31 мая участие в ПМЭФе подтвердили более 17 000 человек из 136 стран и территорий.