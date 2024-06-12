Change.org удалила петицию в поддержку бывших миноритариев Лебединского ГОКа

Кампания бывших миноритариев получила «особый размах» после введения санкций и начала расследования в Германии против Усманова. По данным его представителя, в этот период Иванов отправил жалобы сразу в несколько государственных органов ФРГ, хотя еще два года назад прокуратура Кельна провела проверку по аналогичному его заявлению и не увидела оснований для возбуждения дела.