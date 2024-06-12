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Change.org удалила петицию в поддержку бывших миноритариев Лебединского ГОКа

Ведомости

Платформа для публичных обращений Change.org удалила за нарушение правил площадки петицию, запущенную «группой поддержки» бывших миноритариев Лебединского ГОКа. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель одного из совладельцев комбината Алишера Усманова.

«Принято решение удалить петицию с нашей платформы, так как она нарушает правила нашего сообщества», – приводит представитель Усманова заявление Change.org.

Петиция появилась на площадке 14 апреля, 7 июня она уже была недоступна. К этому времени обращение подписали чуть более 70 человек.

Петиция была адресована правоохранителям Великобритании и Германии и строилась вокруг утверждений бывших миноритариев о грубом нарушении закона при выкупе их акций 17-летней давности. Заявления бывших миноритариев ранее опровергли суды РФ и зарубежные правоохранительные органы, отметил представитель миллиардера. В частности, авторы петиции утверждали, что Усманов имеет британское, кипрское и швейцарское гражданства, а акционером 20% «Металлоинвеста» назвал банк ВТБ, «который даже не участвует в капитале компании».

Представитель Усманова напомнил о последствиях принудительного выкупа «Металлоинвестом» в 2007 г. 0,53% акций Лебединского ГОКа, когда около 20 человек из 11 000, «получивших выплаты на 50% выше рынка», после завершения выкупа «попытались получить дополнительные деньги». Как отмечается в заявлении, они заказали «нереалистичную оценку, по которой цена одной акции ЛГОКа была почти в три раза выше цены выкупа».

«Проиграв больше полутора десятков судов, бывшие миноритарии во главе с Андреем Ивановым, претендующим, по его словам, на половину любых выплат от «Металлоинвеста», изменили тактику и стали преследовать представителей компании и ее акционеров, требуя «компенсации» под угрозой давления в медиаполе и в правоохранительных органах», – сообщил представитель миллиардера.

Кампания бывших миноритариев получила «особый размах» после введения санкций и начала расследования в Германии против Усманова. По данным его представителя, в этот период Иванов отправил жалобы сразу в несколько государственных органов ФРГ, хотя еще два года назад прокуратура Кельна провела проверку по аналогичному его заявлению и не увидела оснований для возбуждения дела.

Петиция была опубликована от имени аккаунта «Группа поддержки», но «за его почерком проглядывались черты самого Иванова», который стал одним из ее подписантов и комментаторов, говорится в заявлении. Сама петиция также могла быть «результатом исполнения угрозы», о которой Иванов «призрачно намекал» немецкому адвокату Усманова по вопросам медиаправа Йоахиму Штайнхёфелю, добавил представитель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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