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Замглавы Минтранса РФ анонсировал запуск прямых рейсов в ряд стран до конца года

Ведомости

Минтранс планирует запустить прямые рейсы с Танзанией, Кувейтом, Саудовской Аравией и Индонезией до конца 2024 г., заявил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!», передает «Интерфакс».

Он заметил, что с начала этого года были открыты новые направления во Вьетнам, Бахрейн, Катар, Иорданию, Тунис. В настоящий момент в парке российских перевозчиков эксплуатируется 1124 самолета, 19 авиакомпаний России выполняют полеты в 25 иностранных стран.

В Россию выполняют полеты 54 перевозчика из 30 стран мира.

«Мы на сегодняшний день можем свободно говорить о том, что у нас достаточно плотно налажены отношения с дружественными государствами», – подчеркнул Потешкин.

В марте пресс-служба ГК «Аэродинамика» сообщила, что авиакомпания из Бахрейна Gulf Air запускает полетную программу из международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова. Чартерные рейсы будут осуществляться совместно с туристическим оператором «Свой ТС».

Генеральный директор по коммерческой деятельности «Аэродинамики» Александр Никонов тогда заявлял, что новые рейсы могут «дать толчок развитию туристического потока» не только между Россией и Бахрейном, но и другими странами Ближнего Востока.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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