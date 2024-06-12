Замглавы Минтранса РФ анонсировал запуск прямых рейсов в ряд стран до конца года
Минтранс планирует запустить прямые рейсы с Танзанией, Кувейтом, Саудовской Аравией и Индонезией до конца 2024 г., заявил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!», передает «Интерфакс».
Он заметил, что с начала этого года были открыты новые направления во Вьетнам, Бахрейн, Катар, Иорданию, Тунис. В настоящий момент в парке российских перевозчиков эксплуатируется 1124 самолета, 19 авиакомпаний России выполняют полеты в 25 иностранных стран.
В Россию выполняют полеты 54 перевозчика из 30 стран мира.
«Мы на сегодняшний день можем свободно говорить о том, что у нас достаточно плотно налажены отношения с дружественными государствами», – подчеркнул Потешкин.
В марте пресс-служба ГК «Аэродинамика» сообщила, что авиакомпания из Бахрейна Gulf Air запускает полетную программу из международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова. Чартерные рейсы будут осуществляться совместно с туристическим оператором «Свой ТС».
Генеральный директор по коммерческой деятельности «Аэродинамики» Александр Никонов тогда заявлял, что новые рейсы могут «дать толчок развитию туристического потока» не только между Россией и Бахрейном, но и другими странами Ближнего Востока.