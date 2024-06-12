Замглавы Минтранса РФ анонсировал запуск прямых рейсов в ряд стран до конца года

Он заметил, что с начала этого года были открыты новые направления во Вьетнам, Бахрейн, Катар, Иорданию, Тунис. В настоящий момент в парке российских перевозчиков эксплуатируется 1124 самолета, 19 авиакомпаний России выполняют полеты в 25 иностранных стран.