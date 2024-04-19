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Авиабилеты в эконом-классе подорожали на четверть

Перевозчики сокращают провозные емкости на внутренних линиях в пользу международных
Денис Кузнецов
Авиакомпании по мере возможности стали увеличивать полетные программы по международным направлениям/ Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 км пути по итогам I квартала 2024 г. составила 7015 руб., подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Для сравнения: средний показатель за весь 2023 год составил 6649 руб.

В марте 2024 г. средняя стоимость перелета эконом-классом на внутренних рейсах выросла на 23% к марту прошлого года до 7345 руб., следует из данных статистики. Мартовские цены существенно отличались в зависимости от региона. Например, полет из Республики Коми (по всем направлениям) в среднем стоил 14 663 руб. (+42%), а из Сахалинской области – 2345 руб., цена на него не изменилась. Помимо Коми самые дорогие перелеты были зафиксированы из Пензенской области – 14 716 руб. (+4%) и Республики Марий Эл – 13 559 руб. (+25%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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