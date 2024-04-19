Авиабилеты в эконом-классе подорожали на четверть

В марте 2024 г. средняя стоимость перелета эконом-классом на внутренних рейсах выросла на 23% к марту прошлого года до 7345 руб., следует из данных статистики. Мартовские цены существенно отличались в зависимости от региона. Например, полет из Республики Коми (по всем направлениям) в среднем стоил 14 663 руб. (+42%), а из Сахалинской области – 2345 руб., цена на него не изменилась. Помимо Коми самые дорогие перелеты были зафиксированы из Пензенской области – 14 716 руб. (+4%) и Республики Марий Эл – 13 559 руб. (+25%).