Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» были проданы в Бенилюксе

Прежде SPI уже использовал указанные бренды, но 2020 г. Верховный суд Нидерландов лишил SPI права на советские бренды водки на территории Бенилюкса и постановил выплатить России всю прибыль от их продажи и дополнительно 145 000 евро. Кроме того, России перешел производный от «Столичной» бренд Stoli.