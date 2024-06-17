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Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» были проданы в Бенилюксе

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Компания Spirits International (входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера) приобрела на аукционе в Гааге права на использование в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная». Лот был продан за 1,6 млн евро, сообщает «РИА Новости».

Участниками аукциона стали три компании. Были представлены 18 алкогольных брендов, которые продавались одним лотом. Участие в торгах было возможным при внесении 250 000 евро залога. Самую высокую сумму за лот предложила Spirits International.

Прежде SPI уже использовал указанные бренды, но 2020 г. Верховный суд Нидерландов лишил SPI права на советские бренды водки на территории Бенилюкса и постановил выплатить России всю прибыль от их продажи и дополнительно 145 000 евро. Кроме того, России перешел производный от «Столичной» бренд Stoli.

В мае 2020 г. мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС отсудили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки в странах Бенилюкса. Торговые марки стали частью взыскания в размере $50 млрд, назначенного в феврале Апелляционным судом Гааги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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