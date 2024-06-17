Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» были проданы в Бенилюксе
Компания Spirits International (входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера) приобрела на аукционе в Гааге права на использование в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная». Лот был продан за 1,6 млн евро, сообщает «РИА Новости».
Участниками аукциона стали три компании. Были представлены 18 алкогольных брендов, которые продавались одним лотом. Участие в торгах было возможным при внесении 250 000 евро залога. Самую высокую сумму за лот предложила Spirits International.
Прежде SPI уже использовал указанные бренды, но 2020 г. Верховный суд Нидерландов лишил SPI права на советские бренды водки на территории Бенилюкса и постановил выплатить России всю прибыль от их продажи и дополнительно 145 000 евро. Кроме того, России перешел производный от «Столичной» бренд Stoli.
В мае 2020 г. мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС отсудили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки в странах Бенилюкса. Торговые марки стали частью взыскания в размере $50 млрд, назначенного в феврале Апелляционным судом Гааги.