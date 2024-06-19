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ФАС оценит сделку Wildberries и Russ

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует сделку маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ. Об этом заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский в кулуарах «Антимонопольного форума 2024».

«В части Russ и Wildberries мы ситуацию изучим. Компании успешны, развиваются в разных сегментах, возможно, будет достигнут положительный эффект для предпринимателей, для потребителей», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Шаскольский уточнил, что ФАС пока не получало ходатайство о согласовании сделки.

Вечером 18 июня пресс-служба Wildberries сообщила об объединении с оператором наружной рекламы группы Russ для создания новой цифровой торговой платформы. Гендиректором будущей объединенной группы компаний станет глава Wildberries Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, узнали «Ведомости».

Цифровая платформа будет предназначена для среднего, малого и микробизнеса и поможет в продвижении их товаров. Проект рассчитан к реализации на территории России, стран СНГ, а также страны глобального Юга – Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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