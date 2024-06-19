ФАС оценит сделку Wildberries и Russ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует сделку маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ. Об этом заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский в кулуарах «Антимонопольного форума 2024».
«В части Russ и Wildberries мы ситуацию изучим. Компании успешны, развиваются в разных сегментах, возможно, будет достигнут положительный эффект для предпринимателей, для потребителей», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Шаскольский уточнил, что ФАС пока не получало ходатайство о согласовании сделки.
Вечером 18 июня пресс-служба Wildberries сообщила об объединении с оператором наружной рекламы группы Russ для создания новой цифровой торговой платформы. Гендиректором будущей объединенной группы компаний станет глава Wildberries Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, узнали «Ведомости».
Цифровая платформа будет предназначена для среднего, малого и микробизнеса и поможет в продвижении их товаров. Проект рассчитан к реализации на территории России, стран СНГ, а также страны глобального Юга – Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).