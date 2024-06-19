«Вкусно – и точка» временно вывела из меню чиабатту с тунцом для проверки сырья

15 июня стало известно о случаях заражения ботулизмом в Москве. Тогда в больницы с подозрением на болезнь попали восемь человек: они ели консервированного тунца и лобио из службы доставки. В этот же день управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении эпидемиологического расследования. В ведомстве подчеркивали, что массового отравления ботулизмом в столице нет.