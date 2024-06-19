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«Вкусно – и точка» временно вывела из меню чиабатту с тунцом для проверки сырья

Ведомости

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» на несколько недель выведет из меню чиабатту с тунцом на фоне проверок сырья у поставщиков. Об этом сообщили в Telegram-канале сети.

Во «Вкусно – и точка» подчеркнули, что не получали жалоб и не сомневаются в качестве продукта, но поддерживают решение о дополнительных проверках ради безопасности клиентов.

15 июня стало известно о случаях заражения ботулизмом в Москве. Тогда в больницы с подозрением на болезнь попали восемь человек: они ели консервированного тунца и лобио из службы доставки. В этот же день управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении эпидемиологического расследования. В ведомстве подчеркивали, что массового отравления ботулизмом в столице нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

18 июня официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен» (сервис доставки еды «Кухня на районе»). Генеральный директор компании Антон Лозин и глава отдела качества Елена Машкова, а также фактический руководитель «Локалкитчен» – производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин были задержаны. Председателем СК РФ было принято решение о передаче уголовных дел в производство Главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования. 19 июня стало известно о задержании четвертого фигуранта дела – повара компании-производителя фасоли «Савон-К», гражданина Таджикистана Карима Норматова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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