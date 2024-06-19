«Вкусно – и точка» временно вывела из меню чиабатту с тунцом для проверки сырья
Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» на несколько недель выведет из меню чиабатту с тунцом на фоне проверок сырья у поставщиков. Об этом сообщили в Telegram-канале сети.
Во «Вкусно – и точка» подчеркнули, что не получали жалоб и не сомневаются в качестве продукта, но поддерживают решение о дополнительных проверках ради безопасности клиентов.
15 июня стало известно о случаях заражения ботулизмом в Москве. Тогда в больницы с подозрением на болезнь попали восемь человек: они ели консервированного тунца и лобио из службы доставки. В этот же день управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении эпидемиологического расследования. В ведомстве подчеркивали, что массового отравления ботулизмом в столице нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).
18 июня официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен» (сервис доставки еды «Кухня на районе»). Генеральный директор компании Антон Лозин и глава отдела качества Елена Машкова, а также фактический руководитель «Локалкитчен» – производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин были задержаны. Председателем СК РФ было принято решение о передаче уголовных дел в производство Главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования. 19 июня стало известно о задержании четвертого фигуранта дела – повара компании-производителя фасоли «Савон-К», гражданина Таджикистана Карима Норматова.