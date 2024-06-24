Суд постановил взыскать более 1 млрд рублей с Ходорковского и Лебедева
Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил взыскать почти 1 млрд руб. и более $1,8 млн (около 157 млн руб.) с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов и объявлен в розыск) и бывшего президента банка «Менатеп» Платона Лебедева. Об этом сообщают «РИА Новости».
Исковое заявление было подано заместителем генерального прокурора Игорем Ткачевым 8 мая. Третьим ответчиком по нему проходит «Сибирская лизинговая компания». «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что надзорное ведомство хочет конфисковать средства на банковских счетах ответчиков на общую сумму в размере 1,413 млрд руб. в счет погашения возмещения ущерба, причиненного налоговым преступлением.
Суд пришел к выводу, пишет агентство, что Ходорковский и Лебедев для незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре учредили Group MENATEP Limited и создали холдинг, включающий различные компании. Через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на их банковских счетах, затем ответчики выводили ее и тратили по собственному усмотрению.