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Суд постановил взыскать более 1 млрд рублей с Ходорковского и Лебедева

Ведомости

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил взыскать почти 1 млрд руб. и более $1,8 млн (около 157 млн руб.) с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов и объявлен в розыск) и бывшего президента банка «Менатеп» Платона Лебедева. Об этом сообщают «РИА Новости».

Исковое заявление было подано заместителем генерального прокурора Игорем Ткачевым 8 мая. Третьим ответчиком по нему проходит «Сибирская лизинговая компания». «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что надзорное ведомство хочет конфисковать средства на банковских счетах ответчиков на общую сумму в размере 1,413 млрд руб. в счет погашения возмещения ущерба, причиненного налоговым преступлением.

Суд пришел к выводу, пишет агентство, что Ходорковский и Лебедев для незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре учредили Group MENATEP Limited и создали холдинг, включающий различные компании. Через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на их банковских счетах, затем ответчики выводили ее и тратили по собственному усмотрению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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