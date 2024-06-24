Суд постановил взыскать более 1 млрд рублей с Ходорковского и Лебедева

Суд пришел к выводу, пишет агентство, что Ходорковский и Лебедев для незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре учредили Group MENATEP Limited и создали холдинг, включающий различные компании. Через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на их банковских счетах, затем ответчики выводили ее и тратили по собственному усмотрению.