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Экспорт российского угля в Индию в марте – мае упал на 22%

Ведомости

Экспорт энергетического угля из России в Индию снизился за март – май этого года на фоне роста американских поставок, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Bigmint.

«Главная проблема – цены на энергетический уголь, а не санкции. Стоимость логистики в России выросла», – заявил Кирит Ганди, заместитель главы Shree Cement Ltd.

Экспорт упал до 6,76 млн т, то есть на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Индия нарастила импорт американского угля на 21,6% до 4,47 млн т. Его доля в индийском импорте увеличилась с 6,7% до 9,2%.

По данным Bigmint, снижение индийского импорта вызвано падением поставок угля, который используется для производства электроэнергии. Они снизились на 67% по сравнению с прошлым годом. За указанный период выросли закупки коксующегося угля, антрацита и угля PCI.

21 июня «Ведомости» писали, что Россия по итогам января – мая 2024 г. стала вторым по объемам поставщиком коксующегося угля в Индию. Индия импортировала 7,8 млн т, увеличив закупки на 13% к тому же периоду прошлого года. Общий рост поставок коксующегося угля связан с увеличением производства и потребления стали в Индии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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