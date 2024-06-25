Экспорт российского угля в Индию в марте – мае упал на 22%

Экспорт упал до 6,76 млн т, то есть на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Индия нарастила импорт американского угля на 21,6% до 4,47 млн т. Его доля в индийском импорте увеличилась с 6,7% до 9,2%.