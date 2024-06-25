Экспорт российского угля в Индию в марте – мае упал на 22%
Экспорт энергетического угля из России в Индию снизился за март – май этого года на фоне роста американских поставок, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Bigmint.
«Главная проблема – цены на энергетический уголь, а не санкции. Стоимость логистики в России выросла», – заявил Кирит Ганди, заместитель главы Shree Cement Ltd.
Экспорт упал до 6,76 млн т, то есть на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Индия нарастила импорт американского угля на 21,6% до 4,47 млн т. Его доля в индийском импорте увеличилась с 6,7% до 9,2%.
По данным Bigmint, снижение индийского импорта вызвано падением поставок угля, который используется для производства электроэнергии. Они снизились на 67% по сравнению с прошлым годом. За указанный период выросли закупки коксующегося угля, антрацита и угля PCI.
21 июня «Ведомости» писали, что Россия по итогам января – мая 2024 г. стала вторым по объемам поставщиком коксующегося угля в Индию. Индия импортировала 7,8 млн т, увеличив закупки на 13% к тому же периоду прошлого года. Общий рост поставок коксующегося угля связан с увеличением производства и потребления стали в Индии.