Госдума приняла в первом чтении законопроект о ГЧП в промышленности
Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, расширяющий возможности применения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере промышленного производства. Это следует из думской электронной базы.
Законопроект разработан Минэкономразвития совместно с Советом Федерации. Поправки предполагают, что механизм ГЧП будет распространяться на реализацию проектов по реконструкции частных промышленных предприятий и созданию новых объектов на частной земле в критически важных с точки зрения технологического суверенитета отраслях. При этом в проект должно быть вложено свыше 10 млрд руб. инвестиций, а объем финансирования за счет собственных средств составлять не менее 15%.
Инвестору необходимо будет направлять предложение о проекте в правительство РФ. В случае одобрения его опубликуют на портале torgi.gov.ru для принятия заявок на реализацию от других лиц. В случае их получения будет проведен конкурс. При отсутствии заявок – с инвестором заключат соглашение.
«Объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в 2023 г. составил почти 1 трлн руб. Это рекорд, на 31 млрд руб. превышающий аналогичный показатель 2022 г.», – сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.
В министерстве полагают, что тренд на увеличение объема инвестиций по соглашениям ГЧП сохранится и в этом году, а новые поправки станут импульсом для развития механизма в качестве меры поддержки крупных инфраструктурных проектов.
В феврале гендиректор национального центра ГЧП Павел Селезнев сообщал «Ведомостям», что роль госсектора в проектах ГЧП усиливается последние три года, этот рынок не может существовать без господдержки. При этом есть тенденция сокращения частной инициативы – компаний, готовых инвестировать большие средства в инфраструктуру, становится меньше, заявил он.