Госдума приняла в первом чтении законопроект о ГЧП в промышленности

Законопроект разработан Минэкономразвития совместно с Советом Федерации. Поправки предполагают, что механизм ГЧП будет распространяться на реализацию проектов по реконструкции частных промышленных предприятий и созданию новых объектов на частной земле в критически важных с точки зрения технологического суверенитета отраслях. При этом в проект должно быть вложено свыше 10 млрд руб. инвестиций, а объем финансирования за счет собственных средств составлять не менее 15%.