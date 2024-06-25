Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Госдума приняла в первом чтении законопроект о ГЧП в промышленности

Ведомости

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, расширяющий возможности применения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере промышленного производства. Это следует из думской электронной базы.

Законопроект разработан Минэкономразвития совместно с Советом Федерации. Поправки предполагают, что механизм ГЧП будет распространяться на реализацию проектов по реконструкции частных промышленных предприятий и созданию новых объектов на частной земле в критически важных с точки зрения технологического суверенитета отраслях. При этом в проект должно быть вложено свыше 10 млрд руб. инвестиций, а объем финансирования за счет собственных средств составлять не менее 15%.

Инвестору необходимо будет направлять предложение о проекте в правительство РФ. В случае одобрения его опубликуют на портале torgi.gov.ru для принятия заявок на реализацию от других лиц. В случае их получения будет проведен конкурс. При отсутствии заявок – с инвестором заключат соглашение.

«Объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в 2023 г. составил почти 1 трлн руб. Это рекорд, на 31 млрд руб. превышающий аналогичный показатель 2022 г.», – сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

В министерстве полагают, что тренд на увеличение объема инвестиций по соглашениям ГЧП сохранится и в этом году, а новые поправки станут импульсом для развития механизма в качестве меры поддержки крупных инфраструктурных проектов. 

В феврале гендиректор национального центра ГЧП Павел Селезнев сообщал «Ведомостям», что роль госсектора в проектах ГЧП усиливается последние три года, этот рынок не может существовать без господдержки. При этом есть тенденция сокращения частной инициативы – компаний, готовых инвестировать большие средства в инфраструктуру, становится меньше, заявил он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных