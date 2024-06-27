«Трансмашхолдинг» проверит поезда после происшествия с «Иволгой» в Подмосковье
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) намерен проверить все поезда собственного производства в связи с разъединением межвагонного сцепного устройства на поезде «Иволга» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В компании добавили, что представители завода-изготовителя, инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства находятся на месте происшествия.
Ранее 27 июня пресс-служба Московской железной дороги (входит в РЖД) сообщила, что при отправлении с платформы Кратово Казанского направления произошел саморасцеп между вагонами электропоезда «Иволга», принадлежащего компании-перевозчику. Пострадавших в результате инцидента нет. Железнодорожники убрали с пути неисправный электропоезд и сейчас движение по Казанскому направлению в сторону Москвы осуществляется в штатном режиме.