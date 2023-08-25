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Началось серийное производство электропоездов «Иволга 4.0»

Ведомости

«Трансмашхолдинг» приступил к серийному производству новой модели электропоезда «Иволга 4.0». Об этом сообщил генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа в интервью ТАСС. 

«Оно [серийное производство] запущено», – сказал он. Липа отметил, что новая модель была создана во взаимодействии с правительством Москвы. 

«Иволга 4.0» была представлена на Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо». В вагонах электропоезда увеличили число дверей до трех (за исключением головных вагонов). Как отмечает ТАСС, 97% комплектующих модели производятся в России. «Иволга 4.0» может разгоняться до 160 км/ч, один электропоезд может перевозить до 646 человек.

Ранее по теме: Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

В мае мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые «Иволги» будут курсировать по диаметрам МЦД-3 и МЦД-4. По его словам, до 2025 г. власти Москвы планируют закупить 95 поездов «Иволга». Модель четвертого поколения выйдет на МЦД-4 в конце 2023-го – начале 2024 г. Полностью обновить подвижной состав планируется в ближайшие полтора года, уточнил Собянин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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