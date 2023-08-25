Началось серийное производство электропоездов «Иволга 4.0»

В мае мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые «Иволги» будут курсировать по диаметрам МЦД-3 и МЦД-4. По его словам, до 2025 г. власти Москвы планируют закупить 95 поездов «Иволга». Модель четвертого поколения выйдет на МЦД-4 в конце 2023-го – начале 2024 г. Полностью обновить подвижной состав планируется в ближайшие полтора года, уточнил Собянин.