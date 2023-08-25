Началось серийное производство электропоездов «Иволга 4.0»
«Трансмашхолдинг» приступил к серийному производству новой модели электропоезда «Иволга 4.0». Об этом сообщил генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа в интервью ТАСС.
«Оно [серийное производство] запущено», – сказал он. Липа отметил, что новая модель была создана во взаимодействии с правительством Москвы.
«Иволга 4.0» была представлена на Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо». В вагонах электропоезда увеличили число дверей до трех (за исключением головных вагонов). Как отмечает ТАСС, 97% комплектующих модели производятся в России. «Иволга 4.0» может разгоняться до 160 км/ч, один электропоезд может перевозить до 646 человек.
В мае мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые «Иволги» будут курсировать по диаметрам МЦД-3 и МЦД-4. По его словам, до 2025 г. власти Москвы планируют закупить 95 поездов «Иволга». Модель четвертого поколения выйдет на МЦД-4 в конце 2023-го – начале 2024 г. Полностью обновить подвижной состав планируется в ближайшие полтора года, уточнил Собянин.