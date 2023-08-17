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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

До конца года также планируется запустить движение по МЦД-4
Филипп Иванов
Кристина Кормилицына / ТАСС

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. В церемонии, прошедшей по видеосвязи из Манежа в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса» также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.

«Прежде всего хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, востребован москвичами и всеми, кто приезжает в город... Это, казалось бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей. Я думаю, счет пойдет на миллионы», – рассказал Путин в ходе церемонии.

Глава государства также отметил, что Россия сейчас подошла к реализации проекта железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга.

«Если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда... освобождается действующая для движения грузов, и скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится», – рассказал он.

Для пассажиров же ВСМ время в пути уменьшится с сегодняшних 4 часов до 2 часов 15 минут, подчеркнул Путин. По оценке президента, необходимо также подумать над реализацией скоростных магистралей до Адлера, а также Донецка и Луганска.

«Мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Белоруссии, я с президентом [Александром Лукашенко] переговорю – Минское направление очень востребовано было бы», – добавил он.

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Как отмечает пресс-служба Кремля, президент также осмотрел обновленный подвижной состав поездов – вагоны «Москва-2020» и «Иволга 3.0» и интерактивную карту развития транспортной системы столицы.

МЦД-3 протяженностью 85 км включает в себя на данный момент 38 станций (позднее откроются еще три), время в пути – 111 минут. Центральный диаметр связал Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское и объединил Ленинградское и Казанское направления. Третья линия МЦД разгрузит на 15% северный участок Калужско-Рижской линии, восточный участок Таганско-Краснопресненской линии и северный участок Люблинско-Дмитровской линии. Благодаря открытию диаметра наземное метро в шаговой доступности стало доступно для 3,5 млн человек. Как ожидается, к 2030 г. ежедневно пользоваться МЦД-3 будут около 577 000 пассажиров.

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В этом же году ожидается открытие МЦД-4 длиной 86 км, который пройдет с запада на восток через Москву и свяжет семь центральных железно­дорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Диаметр с 37 станциями разгрузит участки Кольцевой, Калининской, Солнцевской линий, его суточный пассажиропоток превысит 450 000 человек. На новых МЦД будет также действовать московская билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК.

Движение по первым двум диаметрам, МЦД-1 и МЦД-2, открылось в ноябре 2019 г. Первый через центральную часть столицы соединяет Одинцово и Лобню, второй – Нахабино и Подольск. Проект МЦД-5, который свяжет Домодедово и Пушкино, пока находится в разработке.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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