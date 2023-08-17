Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

МЦД-3 протяженностью 85 км включает в себя на данный момент 38 станций (позднее откроются еще три), время в пути – 111 минут. Центральный диаметр связал Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское и объединил Ленинградское и Казанское направления. Третья линия МЦД разгрузит на 15% северный участок Калужско-Рижской линии, восточный участок Таганско-Краснопресненской линии и северный участок Люблинско-Дмитровской линии. Благодаря открытию диаметра наземное метро в шаговой доступности стало доступно для 3,5 млн человек. Как ожидается, к 2030 г. ежедневно пользоваться МЦД-3 будут около 577 000 пассажиров.