Минтранс предложил рассмотреть продление ВСМ Москва – Петербург

Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Проект строительства был согласован в 2021 г., он предполагает сокращение времени в пути между городами до двух часов 15 минут. В декабре 2021 г. Минтранс оценивал стоимость строительства ВСМ в почти 1,4 трлн руб., при этом на него было зарезервировано почти 500 млрд руб. в ФНБ. В 2022 г. же план инвестиций из ФНБ был пересмотрен, а сам проект – отложен.