Минтранс предложил рассмотреть продление ВСМ Москва – Петербург
Минтранс поддерживает строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга и предлагает рассмотреть вопрос о строительстве и второго участка до Минска. Об этом рассказал глава Минтранса Виталий Савельев.
По его словам, строительство ВСМ скоро будет обсуждаться на уровне правительства, большинство членов которого поддерживают проект.
«А следующим темпом мы посмотрим вторую часть дороги – на Минск. Давайте вместе просто осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст», – приводит его слова «РИА Новости».
Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Проект строительства был согласован в 2021 г., он предполагает сокращение времени в пути между городами до двух часов 15 минут. В декабре 2021 г. Минтранс оценивал стоимость строительства ВСМ в почти 1,4 трлн руб., при этом на него было зарезервировано почти 500 млрд руб. в ФНБ. В 2022 г. же план инвестиций из ФНБ был пересмотрен, а сам проект – отложен.
В феврале этого года стало известно, что группа «Синара» может стать концессионером основного участка ВСМ Москва – Петербург, заменив ушедшую из России Siemens. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на изученные документы РЖД, холдинг совместно с «Синарой» прорабатывает организационно-правовую модель взаимодействия участников концессии, речь идет о «распределении финансовой нагрузки и возникающих обязательств».