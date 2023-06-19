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Минтранс предложил рассмотреть продление ВСМ Москва – Петербург

Ведомости

Минтранс поддерживает строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга и предлагает рассмотреть вопрос о строительстве и второго участка до Минска. Об этом рассказал глава Минтранса Виталий Савельев.

По его словам, строительство ВСМ скоро будет обсуждаться на уровне правительства, большинство членов которого поддерживают проект.

«А следующим темпом мы посмотрим вторую часть дороги – на Минск. Давайте вместе просто осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст», – приводит его слова «РИА Новости».

Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Проект строительства был согласован в 2021 г., он предполагает сокращение времени в пути между городами до двух часов 15 минут. В декабре 2021 г. Минтранс оценивал стоимость строительства ВСМ в почти 1,4 трлн руб., при этом на него было зарезервировано почти 500 млрд руб. в ФНБ. В 2022 г. же план инвестиций из ФНБ был пересмотрен, а сам проект – отложен.

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В феврале этого года стало известно, что группа «Синара» может стать концессионером основного участка ВСМ Москва – Петербург, заменив ушедшую из России Siemens. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на изученные документы РЖД, холдинг совместно с «Синарой» прорабатывает организационно-правовую модель взаимодействия участников концессии, речь идет о «распределении финансовой нагрузки и возникающих обязательств».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных