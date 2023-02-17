«Коммерсантъ»: «Синара» может занять место Siemens в строительстве ВСМ Москва — Петербург
Как пишет газета, пакет документов для подачи заявки в правительство уже готов. Сейчас РЖД совместно с «Синарой» прорабатывает организационно-правовую модель взаимодействия участников в концессии, речь идет о «распределении финансовой нагрузки и возникающих обязательств».
Предполагается, что в концессию будет отдан участок Крюково — Обухово протяженностью 624,2 км. Его стоимость оценивается в 1,66 трлн руб. Издание уточняет, что входы в Москву и Петербург будут строиться за счет РЖД и бюджета.
«Коммерсантъ» отмечает, что изначально ожидалось, что партнером в строительстве ВСМ станет Siemens, однако в мае 2022 г. компания ушла из России. У немецкой компании было совместное производство с «Синарой» — «Уральские локомотивы», которые в том числе собирали «Ласточки».
Кроме того, в 2020 г. Siemens, «Уральские локомотивы» и «Синара» договорились о создании поезда для ВСМ. В 2021 г. контракт на разработку подписали РЖД и Siemens. Глава совета директоров «Синара—Транспортные машины» Александр Мишарин заявил, что «Уральские локомотивы» выпустят поезд, развивающий скорость 400 км/ч, к 2028 г.
Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Проект строительства был согласован в 2021 г., он предполагает сокращение времени в пути между городами до 2 часов 15 минут. В декабре 2021 г. Минтранс оценивал стоимость строительства ВСМ в 1,39 трлн руб. Закончить строительство планируется в 2027 г.