«Коммерсантъ»: «Синара» может занять место Siemens в строительстве ВСМ Москва — Петербург

Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Проект строительства был согласован в 2021 г., он предполагает сокращение времени в пути между городами до 2 часов 15 минут. В декабре 2021 г. Минтранс оценивал стоимость строительства ВСМ в 1,39 трлн руб. Закончить строительство планируется в 2027 г.