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«Коммерсантъ»: «Синара» может занять место Siemens в строительстве ВСМ Москва — Петербург

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Группа «Синара» может стать концессионером основного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург, заменив ушедшую из России Siemens. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на изученные документы РЖД.

Как пишет газета, пакет документов для подачи заявки в правительство уже готов. Сейчас РЖД совместно с «Синарой» прорабатывает организационно-правовую модель взаимодействия участников в концессии, речь идет о «распределении финансовой нагрузки и возникающих обязательств».

Предполагается, что в концессию будет отдан участок Крюково — Обухово протяженностью 624,2 км. Его стоимость оценивается в 1,66 трлн руб. Издание уточняет, что входы в Москву и Петербург будут строиться за счет РЖД и бюджета.

«Коммерсантъ» отмечает, что изначально ожидалось, что партнером в строительстве ВСМ станет Siemens, однако в мае 2022 г. компания ушла из России. У немецкой компании было совместное производство с «Синарой» — «Уральские локомотивы», которые в том числе собирали «Ласточки».

Кроме того, в 2020 г. Siemens, «Уральские локомотивы» и «Синара» договорились о создании поезда для ВСМ. В 2021 г. контракт на разработку подписали РЖД и Siemens. Глава совета директоров «Синара—Транспортные машины» Александр Мишарин заявил, что «Уральские локомотивы» выпустят поезд, развивающий скорость 400 км/ч, к 2028 г.

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Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Проект строительства был согласован в 2021 г., он предполагает сокращение времени в пути между городами до 2 часов 15 минут. В декабре 2021 г. Минтранс оценивал стоимость строительства ВСМ в 1,39 трлн руб. Закончить строительство планируется в 2027 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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