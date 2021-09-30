ВСМ Москва-Санкт-Петербург планируют построить в 2027 году
Высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планируется построить в 2027 г., следует из материалов к проекту бюджета на 2022-2024 г.г.
«Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург—Москва по итогам 2027 г.», — говорится в паспорте госпрограммы «Развитие транспортной системы».
В августе мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства новой ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Сообщалось, что протяженность магистрали составит около 680 км. Из них в пределах Москвы пройдет 43 км с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. После введения ВСМ в эксплуатацию время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2,5 часа, отметили в мэрии.
Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Тогда РЖД сообщала, что рассчитывает запустить магистраль из Москвы в Санкт-Петербург к 2026 г.
Позднее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что РЖД не справятся с финансированием ВСМ Москва — Санкт-Петербург. О том, что проект строительства этой высокоскоростной магистрали может быть реализован на заемные средства, заявлял глава Минфина Антон Силуанов.